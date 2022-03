Molte volte mancano le idee per portare in tavola dei deliziosi piatti di stagione. Questi, però, oltre ad essere meno costosi, sono anche più sani e più gustosi. Per questo motivo oggi spieghiamo come sfruttarli al meglio. Infatti, sono semplici e gustosissime queste lasagne diverse dal solito con verdure di stagione che troviamo sui banchi dei mercati e dei supermercati. Vediamo insieme come possono essere portate in tavola.

Gli ingredienti necessari

Serviranno:

180 grammi di lasagne all’uovo;

200 grammi di taccole (in alternativa anche i fagiolini);

800 grammi di pomodorini ciliegino;

500 grammi di asparagi;

200 grammi di zucchine;

200 grammi di melanzane;

75 grammi di mozzarella;

75 grammi di provolone;

50 grammi di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato;

50 grammi di Emmentaler;

30 grammi di fiori di zucca;

3 foglie di basilico;

sale fino q. b.;

pepe nero q. b;

besciamella pronta q. b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Semplici e gustosissime queste lasagne diverse dal solito con gli ingredienti di stagione della primavera renderanno felice tutta la famiglia

Per prima cosa è necessario tagliare a cubetti uniformi il formaggio. Poi incominciare ad occuparsi delle verdure. Per prima cosa mondare e pelare gli asparagi, pareggiando la parte finale con un coltello. Prendere poi l’asparagiera, riempirla di acqua e farli cuocere dal bollore per 2-3 minuti. Mentre si intiepidiscono, lavare e togliere le parti di scarto da melanzane e zucchine. Poi tagliarle a strisce di 2 o 3 millimetri. Invece, affettare a rondelle gli asparagi. Scaldare una griglia per cuocere le melanzane e le zucchine. Basteranno pochi minuti per lato. Lavare le taccole e cuocerle poi al vapore, lasciandole croccanti. Lavare poi i fiori di zucca e asciugarli rimuovendo i pistilli. F

are andare una padella con un filo di olio e mettere a scottare i pomodorini tagliati a metà e lavati con gli asparagi e il basilico. Salare e pepare secondo il proprio gusto il sugo. Quindi, iniziare a comporre la lasagna. Ungere una pirofila con un filo di olio e mettere uno strato di verdura grigliata. Poi continuare con la sfoglia all’uovo, altra verdura accompagnata dal pomodoro, la besciamella pronta e il formaggio. Continuare così fino all’esaurimento di tutti gli ingredienti. Nella parte superficiale mettere i fiori di zucca e una abbondante spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato.

