Se l’estate sta finendo è anche vero che dobbiamo cominciare a mettere da parte le provviste per i mesi invernali. Infatti chi ha un orto oppure chi ha un piccolo appezzamento di terra può conservare le materie prime che ha raccolto in questi mesi. In questi casi si punta alla conservazione. Per procedere in questo modo è indispensabile il freezer che riesce a conservare gli alimenti a lungo. Ci sono alcuni elementi che però pensiamo di non poter congelare senza averli precedentemente trattati. Questo è il caso di uno degli ortaggi tipici dei mesi estivi che viene spesso tramutato in sughi pronti all’uso. Oggi per questo motivo facciamo chiarezza: quasi nessuno lo fa, ma questo è il modo giusto per congelare i pomodori.

I pomodori sono dei frutti sferici carichi di acqua e ricchi di licopene e antiossidanti. Proprio per il primo fattore si ha forse difficoltà a pensare di poterli poi riporre nello sportello del congelatore. La maggior parte di noi infatti opta per la preparazione di conserve o di sughi. Però invece di spadellare inutilmente è meglio optare per la via più semplice e diretta: congelarli per intero. Bisogna però tenere a mente che anche utilizzando questo procedimento non potremo più consumare questo ortaggio a crudo. Dimentichiamoci quindi la freschezza di questo prodotto nelle insalate o al naturale.

Sarà infatti necessario mettere in moto un processo di cottura che lo tramuterà in sughi di accompagnamento.

Il procedimento da seguire spiegato step by step

Questo è il modo corretto per procedere:

prendere i pomodori e privarli del picciolo;

lavarli sotto abbondante acqua strofinandone energicamente la pelle;

metterli all’interno di uno scolapasta per farli sgocciolare naturalmente;

aspettare mezz’ora e poi asciugarli con cura con un canovaccio;

prendere dei sacchetti per il freezer e inserirli dentro, lasciandoli in congelatore per almeno un giorno;

smaltirli tutti entro un tempo massimo di sei mesi.

All’occorrenza prenderli e passarli sotto l’acqua calda del rubinetto. In questo modo li renderemo subito utilizzabili. Rimuovere poi la buccia con l’aiuto delle mani e buttarla via. Su un tagliere sminuzzare la polpa e metterla subito in padella per la preparazione di un qualsiasi guazzetto.

