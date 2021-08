È inutile nascondersi dietro ad un dito: l’estate è finita e l’abbronzatura andrà via, oppure no. Certo prima o poi dovrà succedere, però possiamo prolungarla ancora un pochino, almeno fino a ottobre. Siamo quindi alla ricerca costante di soluzioni per mantenere l’abbronzatura viva e tutti pensano che questo prodotto mandi via l’abbronzatura ma in realtà la rende più luminosa. Quindi invece di ricercare metodi a volte anche un po’ strampalati, fidiamoci di quelli vecchi che funzionano sempre.

Sì, bere e idratare la pelle fa bene, ma non è quello il punto

Spesso leggiamo che bere e usare creme fa bene alla pelle e allunga l’abbronzatura. In realtà fa bene alla pelle in generale. Se la pelle è ben idratata questa sarà luminosa e tonica. Questo è assolutamente fondamentale per avere una bella abbronzatura, di quelle color oro. Ma non basta bere tanta acqua e riempirsi di crema idratante od olio, che comunque sarebbe da fare anche d’inverno. Forse anche più dell’estate, perché in realtà è proprio d’inverno che la pelle si secca di più ed ha bisogno di essere idratata. Ma quindi cosa possiamo fare per avere un’abbronzatura luminosa anche a settembre?

Tutti pensano che questo prodotto mandi via l’abbronzatura ma in realtà la rende più luminosa

In realtà quello che dobbiamo fare è esfoliare. Molti pensano che esfoliando la pelle l’abbronzatura vada via, ma non è così. Quest’azione, anzi, rende la nostra pelle più luminosa e quindi di conseguenza anche l’abbronzatura.

Esfoliare la pelle significa rimuovere tutte quelle cellule morte che sono presenti sul nostro corpo, lasciando spazio invece a quelle vive che vogliono solo brillare. Ecco perché bisogna esfoliare, esfoliare e ancora esfoliare. Ovviamente senza esagerare e senza farsi male.

Come possiamo farlo?

Ci sono diversi modi per esfoliare il nostro corpo. Si può andare o sulla scelta fai da te oppure su degli scrub da comprare in farmacia, erboristeria o dove si desidera. Per quelli fai da te possiamo usare un semplice olio, come quello di mandorla, che nutre, e del sale da cucina. Attenzione questo non va bene per il viso che è delicato. Per il viso scegliamo uno scrub viso delicato che acquistiamo in negozi di cosmesi. Se poi abbiamo dei weekend ancora liberi, e il meteo ce lo permette, un gita fuori porta non la vieta nessuno. Oppure anche 15 minuti in terrazzo, se lo si ha, aiutano l’abbronzatura.

Approfondimento

