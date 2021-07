Spesso quando mangiamo lo facciamo in maniera del tutto inconsapevole. La maggior parte di noi infatti non conosce le proprietà o i possibili rischi presenti in certi generi alimentari che troviamo tutti i giorni sulle nostre tavole. Oggi per fare chiarezza parleremo di uno dei preferiti degli italiani. Questo in via generale è del tutto innocuo, ma può portare a degli effetti collaterali in alcuni casi specifici. Infatti bisogna fare attenzione perché il pomodoro può creare interferenze con questi comuni medicinali. Scopriamo subito di cosa si tratta e se è il caso di continuare a mangiare questo delizioso ortaggio.

Le innumerevoli proprietà di questo ortaggio

I pomodori sono uno degli assoluti protagonisti della stagione estiva. Infatti il loro basso contenuto calorico e il loro potere rinfrescante li rendono facilmente utilizzabili per le insalate e per i contorni di questa stagione. Inoltre rappresentano anche una buona fonte di betacarotene e di vitamine. Fra queste spiccano quelle di tipo A, C e K. Proprio per il suo alto contenuto di acqua è anche estremamente povero di calorie: ne presenta appena 18 per ogni etto. Inoltre è anche pieno di antiossidanti e licopene: è proprio quest’ultimo infatti a conferirgli il suo caratteristico colore rossastro.

Attenzione, il pomodoro può creare interferenze con questi comuni medicinali

Però anche questo alimento presenta delle controindicazioni. In primis il suo alto tasso di acidità può provocare dei malesseri a chi soffre di reflusso gastroesofageo. Per evitare questo spiacevole fenomeno è meglio consumare altre tipologie di frutta e verdura. Per sapere quali basta leggere questo articolo: “Mai più reflusso gastrico e alito cattivo grazie a questo dolce frutto estivo”. Inoltre questo ingrediente non va assunto con dei farmaci che possono favorire la diuresi. Infine è meglio non mangiarlo se si ha sviluppato una allergia al nichel. Una simile intolleranza infatti può portare ad eruzioni cutanee, a bruciori allo stomaco e anche ad altri tipi di problemi digestivi.

