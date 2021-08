Ecco come un semplice complemento d’arredo sta avendo un grandissimo successo e incontra i gusti del pubblico più vario nelle fiere dedicate o sulle riviste di settore. Si tratta della panca.

Sdoganata definitivamente dallo stile rustico, la vediamo praticamente in qualsiasi ambientazione d’interni e in qualsiasi stanza. Gli stili con cui i maggiori marchi d’arredamento reinventano questo semplice complemento lo rendono uno dei mobili più multifunzionali e versatili che si possa a vere in casa.

L’idea furba per arredare casa e giardino in modo facile e conveniente

Può essere una classica seduta o un piano d’appoggio, può trovarsi in casa come all’esterno su un balcone o in giardino. Cambiano forme, materiali e dimensioni e non perde di fascino e praticità.

Vediamo in quanti modi può essere utilizzata dentro casa nostra.

A tavola

Intorno a un tavolo è un classico ma anche qui c’è una regola da rispettare. Mai due, meglio posizionarne solo una mentre dall’altra parte mettere delle sedie. La panca è meglio addossarla a un muro con sopra alcuni cuscini che svolgeranno sia una funzione pratica ammorbidendo l’appoggio, sia una funzione estetica di decorazione.

Come divisorio

Una panca, soprattutto senza schienale, può essere un elemento perfetto per dividere le aree all’interno di un grande spazio come può essere un open space.

All’ingresso e nei corridoi

Queste sono zone della casa difficili da arredare poiché spesso sono piccoli e stretti. La panca per le sue dimensioni ridotte si presta benissimo ad assolvere sia una funzione pratica che estetica proprio in questi luoghi. Possiamo appoggiarvi le borse o sederci per togliere le scarpe.

In camera da letto

È una collocazione di ispirazione classica. La panca posizionata ai piedi del letto. Anche qui alcune regole da osservare. Sceglierla in tessuto imbottito, meglio se velluto, con colori che si amalgamano ai tessili della stanza. La lunghezza non deve mai superare la larghezza del letto. È utilissima per appoggiarci i cuscini d’arredo che spostiamo la sera.

Sotto la finestra

Elemento molto furbo per riempire e arredare un punto spesso anonimo e lasciato vuoto. Con una panca con sopra un libro, una pianta, un plaid o una lampada, avremo valorizzato al meglio anche questo spazio.

All’esterno

Perfetta per piccoli terrazzi o direttamente fuori in giardino per trasformarlo in un vero e proprio parco in cui sedersi in mezzo al verde. Si può trovare di diversi materiali tutti adatti all’esterno, dalle resine al teak, passando per le sedute in cemento.

Abbiamo scoperto come sia per tutte le tasche e per tutti i gusti l’idea furba per arredare casa e giardino in modo facile e conveniente e rendere unici spazi anonimi.

Alcune insospettabili soluzioni per rendere più funzionali i mobili di casa soprattutto quando si vive in pochi metri quadrati.