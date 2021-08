Molti di noi stanno melanconicamente pregustando la fine dell’estate. Ai più nostalgici mancheranno il mare cristallino, la sabbia, il relax ma anche il gusto e la freschezza di alcuni piatti tipici di questa stagione. Per questo motivo oggi spieghiamo cosa possiamo immagazzinare per far fronte all’arrivo dell’autunno e dell’inverno. Infatti, vediamo insieme come congelare verdura e la frutta ad agosto e settembre per portarsi dietro i sapori estivi.

I vantaggi dell’orto e la conservazione dei cibi autoprodotti

Oltre ad essere un fattore di gusto, congelare le scorte per l’inverno può essere un buon modo per mangiare in maniera sana. I nutrienti, infatti, per un certo periodo rimangono conservati al loro meglio. Il fatto che poi provengano dal nostro orto ci garantiscono un prodotto genuino e a km 0. Inoltre, la coltivazione di un orto personale, oltre a darci immensa soddisfazione, sul lungo periodo rappresenta un bel risparmio e una qualità indiscutibilmente più alta rispetto agli alimenti che si vendono nei supermercati. Inoltre, grazie al processo di congelamento potremo portare in tavola delle preparazioni sane e gustose anche se non si tratta di cibi propriamente stagionali.

Come congelare verdura e frutta ad agosto e a settembre per portarsi dietro i sapori estivi

Passiamo però al nocciolo della questione. Prima di tutto è necessario preimpostare il freezer o il congelatore nel modo corretto. Quindi bisogna selezionare la modalità “congelamento rapido” che porta gli interni a -25 gradi. Dopo averlo lasciato a questa temperatura per circa un’ora si deve passare poi alla modalità standard di -23.

L’ideale per conservare al meglio i cibi è dedicare solo uno scomparto per ogni genere alimentare. La verdura e la frutta avranno uno spazio per sé come altrove il pesce e la carne. Dopodiché sarà necessario lavare i nostri prodotti agricoli, privarli delle loro parti di scarto e poi tagliarli. Bisogna poi ricordarsi di asciugarli molto bene prima di riporli in congelatore.

Per organizzare il tutto al meglio consigliamo di stiparli all’interno di sacchetti antigelo e poi di etichettare ognuno di essi. Sulle etichette, infatti, potremo infatti annotare la data di congelamento. In questo modo potremo evitare di conservarle oltre ad un periodo massimo di sei mesi.

