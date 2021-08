Più volte abbiamo affrontato con il Team di ProiezionidiBorsa temi relativi al nostro benessere e quindi cosa fare e non fare per stare in forma.

Abbiamo più volte posto l’attenzione sull’importanza dello sport, che è fondamentale per la nostra salute. Esso può essere praticato senza strafare, quindi camminando, andando in bici, nuotando. In poche parole, facendo il possibile per allontanare la sedentarietà.

E questo è sicuramente il periodo migliore per muoversi un po’.

Ma alla base di tutto e dunque del nostro benessere deve esserci una alimentazione sana ed equilibrata.

Quasi nessuno li compra ma questi 2 pesci valgono oro per il nostro corpo

Spesso nella scelta degli alimenti ci lasciamo condizionare da dicerie che non hanno alcun fondamento. Ci sono infatti alimenti che non vengono considerati e comprati, senza sapere che sono invece ricchi di proprietà nutritive. Abbiamo visto come molti la considerano la carne dei poveri ignorando che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo.

Anche relativamente ai legumi, abbiamo parlato di un legume che pochissimi mangiano ma ottimo per la nostra salute

Ciò significa che non dobbiamo seguire mode. Non dobbiamo seguire la massa. Ma scegliere sapendo cosa compriamo e quanto quell’alimento può essere utile per la nostra salute.

Anche relativamente al pesce, infatti, spesso si trascurano tipologie che invece andrebbero consumate ed anche con una certa frequenza. Tra l’altro costano anche poco!

Infatti, quasi nessuno li compra ma questi 2 pesci valgono oro per il nostro corpo.

Stiamo parlando della tracina e della zanchetta.

Il pesce ragno

La tracina è anche detta pesce ragno. Considerato pesce dei poveri è venduto pochissimo e a prezzi stracciati.

Eppure, oltre ad essere buono e ad avere un sapore molto delicato, ha anche ottime qualità nutrizionali. Ideale per le zuppe, nulla vieta di poterlo preparare anche al forno o arrosto. La scelta dipende anche dalle dimensioni. I più piccoli, infatti, si prestano meglio per la preparazione di zuppe. Quelli invece di dimensioni più grandi, per essere arrostiti o cotti al forno.

La zanchetta

Ė definito un pesce senza ritorno. Nel momento in cui lo si assaggia, infatti, sarà poi difficile rinunciarci.

Questo tipo di pesce è sparito nel corso degli anni dalle nostre tavole ma per fortuna non dai nostri mari. Il motivo per cui spesso non lo si compra è dato dal fatto che è pieno di spine. Ė una scocciatura quindi pulirlo!

Ė però un vero peccato rinunciarci. Inserito in una frittura, è una vera e propria squisitezza.