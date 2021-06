Che i legumi siano ottimi per la nostra alimentazione è fuori discussione.

Ricchissimi di proteine, sono anche molto pratici da abbinare.

Infatti possono essere utilizzati stufati in sostituzione alla pasta o al riso. Ma anche bolliti, scolati e raffreddati come accompagnamento alle pietanze.

Quando parliamo di legumi pensiamo subito ai fagioli, ai piselli, alle lenticchie e ai ceci. Questi infatti senza ombra di dubbio i più conosciuti e anche utilizzati.

Eppure ve ne sono tanti altri poco conosciuti ma altrettanto buoni per il nostro organismo; pensiamo infatti alle fave o alle carrube.

Ma ve ne è un altro di legume assai poco utilizzato e oggi ne parleremo con il Team di ProiezionidiBorsa.

Il legume che pochissimi mangiano ma ottimo per la nostra salute

Stiamo parlando delle cicerchie. Questo legume tipico della cucina mediterranea, negli ultimi anni è stato un po’ dimenticato.

Anche l’alimentazione infatti vive di tendenze e di moda, e talvolta a farne le spese sono proprio alcuni prodotti ricchi di proprietà nutritive per il nostro organismo.

Andiamo a vedere perché questo legume dovrebbe essere aggiunto alla nostra dieta

Questo legume che pochissimi mangiano ma ottimo per la nostra salute, ha un alto contenuto proteico, oltre ad essere ricco di fibre. Le cicerchie inoltre hanno pochi grassi ma di ottima qualità.

Queste caratteristiche inseriscono le cicerchie tra gli alimenti ideali per la salute del cuore, per mantenere bassi i livelli di colesterolo e per contrastare l’ipertensione.

Sono altresì adatte in caso di diabete perché sono un alimento a basso contenuto glicemico.

Questo legume quindi che spesso mettiamo da parte risulta davvero ottimo per la nostra salute e per contrastare, come abbiamo visto, tante patologie.

Le cicerchie prima di essere cotte vanno messe in ammollo per almeno 24 ore. Solo dopo è possibile bollirle.

Questo legume dal sapore dolce e delicato è ottimo per preparare zuppe, oppure la pasta o anche insalate.

E ora che abbiamo scoperto che è ottimo per la nostra salute non potremo che portarlo sulle nostre tavole.