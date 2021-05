La carne rappresenta un alimento che non può mancare sulle nostre tavole, essendo un piatto ricco di proteine.

Ma diciamoci la verità, non tutta la carne fa gola. Spesso optiamo per carni pregiata e di conseguenza anche molto costose.

Eppure c’è un tipo di carne che molti considerano la carne dei poveri ignorando che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo.

Stiamo parlando delle ali di pollo, appartenenti alla categoria delle carni bianche. Le ali facenti parte del pollo, sono prive di carboidrati e possono tra l’altro essere preparate immediatamente dopo la macellazione.

Eppure questa carne è spesso scartata, infatti è considerata la carne dei poveri tanto che molti non l’hanno mai mangiata senza sapere che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo.

Oltre alle proteine nobili, le ali di pollo sono ricche di aminoacidi ramificati, preziosissimi per gli sportivi, poiché utili per lo smaltimento delle tossine.

Abbiamo visto poi che pur essendo una carne bianca, le ali di pollo sono ricche anche di ferro.

Andiamo a vedere come poterla cucinare

Negli Stati Uniti, a differenza del nostro Paese, le ali di pollo sono molto consumate.

Molto conosciute e consumate sono le Buffalo Wings, antipasto statunitense preparato proprio con sezioni di ali di pollo. Queste vengono prima fritte e poi immerse in un condimento composto da salsa al pepe di Cayenna e burro fuso. Vendono servite calde insieme a bastoncini di sedano o di carota e salse tipiche.

In Italia invece come dicevamo innanzi molti la considerano la carne dei poveri ignorando che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo.

Ecco allora una ricetta gustosissima che prepareremo spendendo poco e che ci permetterà di consumare questa carne spesso scartata.

Questi gli ingredienti per cucinare le ali alla campagnola

a) 1 kg di ali;

b) 6 peperoni dolci corno di capra;

c) 1 scalogno;

d)15 pomodorini del piennolo o simili;

e) olio, rosmarino e sale q.b.

Come procedere

Prima di tutto privare le ali delle punte, e tagliarle in pezzi. Sciacquarle e riporle in una casseruola insieme all’olio, al rosmarino e allo scalogno precedentemente sminuzzato.

Appena rosolato aggiungere il vino bianco e sfumare.

A quel punto aggiungere i pomodorini e i peperoni tagliati a straccetti e salare a nostro piacimento. A casseruola coperta far cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti.

Infine, a cottura ultimata non resterà che gustare questa prelibatezza e sfatare il mito che considera questa carne un alimento per poveri tanto che molti non l’hanno mai mangiata senza sapere che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo.

