Alcune persone passano la notte del 10 agosto in casa, senza pensare che sopra le loro teste si sta svolgendo uno bellissimo spettacolo naturale. Proprio in questa giornata cade infatti la notte di San Lorenzo, serata durante la quale il cielo si copre di stelle cadenti. Oggi andremo alla scoperta dei luoghi non lontani da casa in cui passare questa notte speciale. Infatti, sono questi i romantici borghi in cui godersi le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Scopriamo subito di cosa si tratta.

La notte delle speranze

Un po’ per tradizione, un po’ per romanticismo, è capitato un po’ a tutti di passare la nottata di San Lorenzo a guardare la volta celeste. Durante questa serata si possono notare nel cielo tantissime stelle cadenti, a cui affidare i propri più nascosti sogni. Solitamente si spende questa notte magica in uno spiazzo all’aperto, dove poter osservare gli astri in tutta tranquillità. Quest’anno però potrebbe essere diverso. Infatti, l’associazione “I borghi più belli d’Italia” ha organizzato l’evento “Il Borgo dei desideri”.

Sarà così possibile passare delle bellissime vacanze nelle incantevoli piccole città che hanno aderito, in un’atmosfera resa speciale da spettacoli di varia natura. Sarà così possibile godersi degli spettacoli di teatro oppure delle buonissime degustazioni sotto la volta celeste. Inoltre, ognuno dei centri aderenti all’iniziativa ha predisposto uno spazio per accogliere i desideri dei partecipanti. Questi saranno letti da una commissione che sceglierà i tre migliori, i quali autori verranno premiati con una Smart Box.

Sono questi i romantici borghi in cui godersi le stelle cadenti della notte di san Lorenzo

Andiamo quindi alla scoperta di alcuni dei più bei borghi che hanno aderito all’iniziativa. Nelle marche sarà possibile passare una bellissima giornata nella piccola cittadina di Sassoferrato. Qui ci si potrà perdere tra gli antichi vicoli del rione Castello, scoprendone le bellezze rinascimentali e godendosi una serata tranquilla. Ovviamente verso la sera non ci si potrà dimenticare di depositare il proprio auspicio presso la Rocca Albornoziana della città.

Se invece si preferisce un’opzione un po’ più movimentata non ci si deve far mancare una visita al borgo di Guardiagrele. Qui sarà possibile godersi degli spettacoli musicali e delle degustazioni perfette per passare questa serata estiva. Infine, se si è amanti della buona cucina la tappa perfetta è Lucignano. Su prenotazione sarà infatti possibile godere di un menù veramente sensazionale messo a punto da degli esperti di cucina. Non resta quindi che visitare questi bellissimi borghi per un’esperienza veramente difficile da dimenticare.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore