Che camminare faccia bene alla nostra salute è ormai fuori discussione. Come tutte le attività sportive e il movimento in generale, camminare infatti è una ottima strategia per prevenire tante malattie e vivere a lungo.

Tra l’altro camminare è alla portata di tutti. È assolutamente gratis visto che lo si può fare senza che sia necessaria una particolare attrezzatura, se non un buon paio di scarpe comode.

Con l’arrivo dell’estate lo si può fare ovunque. Se abbiamo la fortuna di stare al mare, potremmo camminare in acqua. Questo tipo di camminata infatti è un vero e proprio toccasana per la nostra salute.

Ma non serve necessariamente il mare.

Si può camminare ovunque.

Sarà sorprendente scoprire come si rassoderanno i glutei camminando in questo modo

Camminando non solo esercitiamo il nostro corpo ma rilassiamo anche la mente.

Se poi aggiungiamo alla camminata dei piccoli trucchetti, i risultati sul nostro fisico possono essere eccellenti.

Sarà sorprendente infatti scoprire come si rassoderanno i glutei camminando in questo modo.

Vediamo allora come camminare per potenziare al massimo l’esercizio

Per potenziare i benefici di una semplice camminata, bisognerebbe innanzitutto farlo in maniera costante. Se non si riuscisse a camminare tutti i giorni, lo si dovrebbe fare almeno 3 volte a settimana. Partendo da circa 30 minuti al giorno per arrivare poi ad almeno un’ora di passeggiata.

Alla regolarità, che è fondamentale per ottenere risultati, va aggiunto il ritmo della passeggiata. Si potrebbe partire da una camminata a passo lento per arrivare poi a camminare a passo spedito.

Ma ecco il trucchetto in più!

Una volta scelto lo stile più adatto alle nostre esigenze, possiamo ulteriormente potenziare la passeggiata per avere risultati eccellenti.

Camminare in questo modo infatti ci permetterà di avere glutei da urlo!

Vediamo allora come!

Bisognerà fare attenzione a come poggiare il piede a terra. Se infatti ci sforziamo, nel mettere a terra prima il tallone, tenendo alta la parte anteriore del piede, al momento dell’appoggio, questo ci darà eccellenti risultati.

Questo movimento, che può sembrare forzato, ci verrà poi naturale e lo faremo in maniera spedita.

Poggiando quindi prima il tallone e poi il resto del piede, ne gioveranno i nostri glutei che si rassoderanno al top.

Approfondimento

