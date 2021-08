Le tendenze bisogna anticiparle e non seguirle passivamente, se l’obiettivo è quello di sembrare originali. Agosto è il mese perfetto per non farsi sfuggire queste novità che spopoleranno nell’ormai vicino mese di settembre. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa ha selezionato capi e tendenze migliori delle nuove collezioni.

Sarà impossibile farsi sfuggire queste incredibili novità protagoniste della moda dei prossimi mesi dopo averle conosciute. Moltissime di esse sono anche accessibili a praticamente ogni tasca e perfette per quasi tutte le tipologie di fisico. E per chi ancora non ha chiara la propria fisicità ecco la guida all’outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, clessidra e rettangolo.

Le nuove tendenze della collezione settembre ottobre fra gli stilisti

L’abito satin è stato un must di questa stagione estiva e ha spopolato in infinite colorazioni. Il modello è lo slip-dress, un abito che ricorda quasi la lingerie femminile ed estremamente fresco e versatile. Nelle nuove collezioni esso torna protagonista, ma in una veste speciale. L’abito in satin è questa volta oversize, lungo e non stretto in vita. Si tratta di un’inversione di rotta che rende questo tessuto sempre molto interessante e versatile.

Sempre il satin è protagonista nelle nuove collezioni, ma anche come top a giro maniche con arricciature sulle spalle. Queste aggiungono volume proprio sulle braccia e rendono il top perfetto per le donne con il fisico a pera.

Un’altra moda interessante è il top satinato effetto foulard. Il foulard impreziosisce i capelli di moltissime donne durante questi mesi estivi. Gli stilisti lo ripropongono oggi come dettaglio da incorporare direttamente all’altezza delle spalle.

Saranno felici le donne sportive per il ritorno della polo a coste con bottoni. Abbinata a dei bellissimi pantaloni di lino, questa è il massimo del comfort e del casual sportivo.

I completi fatti di giacca e pantalone rappresentano una moda intramontabile e gli stilisti li ripropongono con qualche variante. La giacca è sfiancata nelle nuove collezioni e il pantalone è full lenght, mentre i colori sono ancora quelli tenui. Molto interessante anche il nuovo gilet, che molti ripropongono come se fosse una giacca con colletto.

Ritorna di moda anche la giacca imbottita double face. Si tratta di una scelta di stile ben precisa, pensata per persone che vogliono sfruttare al massimo la loro creatività. Per quanto riguarda i sandali, invece, ritornano piume e colori accessi. Continuano a farsi strada i sandali imbottiti e con tacco largo e basso.