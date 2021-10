La cucina è quella parte di casa dove tanti trascorrono la maggior parte del proprio tempo. Ricca di sapori e odori, è quel luogo in cui ci si sente davvero a casa, avvolti nel calore che la contraddistingue.

Cucinare, poi, è un’attività che richiede anima e corpo, passione, attenzione e anche un pizzico di originalità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In molti dicono di non saper cucinare, ma noi siamo abbastanza sicuri che non sia così. Difatti, non tutti sono grandi chef, ma basta un pizzico di dedizione ed ecco che anche i meno esperti realizzeranno qualcosa di buono.

A questo proposito, i nostri esperti di cucina hanno pensato ad alcune ricette facilissime con un ingrediente particolare, la pasta sfoglia. Anche gli amanti del take away resteranno stupiti di scoprire quante cose sia possibile preparare con un rotolo di sfoglia e un po’ di fantasia.

Vediamo subito qualche esempio.

Quasi nessuno immagina quanti piatti si possano realizzare con un rotolo di pasta sfoglia

In un precedente articolo abbiamo parlato di 3 ricette salate da realizzare con un rotolo di sfoglia: girelle, rotolini ed un rotolo farciti. Si tratta di ricette semplici, deliziose e versatili, ottime come secondo, antipasto e aperitivo.

Stavolta, però, vogliamo parlare di qualcosa di leggermente diverso, di piatti sia dolci che salati e perfetti dalla colazione al dessert.

Il primo è la classica torta salata, da riempire con qualsiasi cosa troviamo nella nostra dispensa o in frigo, proprio come suggerito recentemente.

Il secondo è uno speciale manicaretto che consumiamo normalmente dolce, ma che può avere anche un’“anima” salata. Parliamo del croissant, la classica brioche per la colazione, che può fungere da delizioso sostituto del panino. Possiamo farcire il croissant salato con prosciutto, formaggio, verdure e tutto ciò che vogliamo. Sia per questo tipo che per quello dolce, dobbiamo soltanto tagliare una sfoglia rotonda, infornarla e condirla a piacimento.

Dal salato al dolce

Quasi nessuno immagina quanti piatti si possano realizzare con un rotolo di pasta sfoglia, specialmente dolci e golosissimi.

Oltre alla brioche con la marmellata, vediamo adesso altre ricette sfiziose e davvero facilissime da mangiare al mattino o per merenda. E perché no, magari anche dopo pranzo o cena, per dare un tocco di dolcezza ai nostri pasti principali.

Cominciamo dalla sfogliatina alle mele, che si prepara in 5 minuti contati. Non dovremo fare altro che tagliare le mele a cerchio, rimuovendo la parte interna e formando così una sorta di ciambella. A questo punto, avvolgiamo la sfoglia intorno e spolveriamo dello zucchero di canna e, per chi l’apprezza, anche della cannella. Inforniamo ed ecco fatto.

Simili a queste sfoglie, i fagottini ripieni di cioccolato, crema o frutta sono deliziosi e piaceranno soprattutto ai bambini.

Insomma, cosa aspettiamo ad andare al supermercato e prendere subito un rotolo di pasta sfoglia?