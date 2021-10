Chi non ha della carta forno in cucina, alzi la mano. I pochi che non ce l’hanno, dopo aver letto questo articolo, correranno ad acquistarla. É davvero sbalorditivo la versatilità della carta forno. Il suo principale utilizzo è in cucina, ma come può renderci la vita più semplice nelle altre stanze di casa? Lo possiamo scoprire leggendo questo articolo. La caratteristica principale è sicuramente la proprietà antiaderente che permette una cottura sana e semplice. La carta fa sì che il cibo non si attacchi alle teglie, evitando così di usare olio, burro e altri grassi. Ma scopriamo insieme altri 3 usi geniali della carta forno e perchè molti la mettono sul termosifone.

Possiamo utilizzare la carta forno come coperchio per la cottura in microonde. Tutti sanno che plastica, metallo e alluminio non possono essere utilizzati all’interno del microonde. Ma, a volte, è proprio necessario coprire le pietanze da scaldare. Per esempio, quando conserviamo il sugo avanzato in una tazza e poi vogliamo scaldarlo direttamente nel microonde, possiamo utilizzare la carta forno. Avremo così, calore uniforme senza sporcare nulla. Per altri materiali che possono andare in microonde, si può consultare questa guida.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per conservare carne e formaggi. Tutti utilizziamo la pellicola e l’alluminio per velocizzare la conservazione di formaggi. Ma pochi sanno che cibi grassi, come i latticini, andrebbero avvolti nella carta forno e poi in uno strofinaccio da cucina. Questo evita quella fastidiosa umidità che si depone sui cibi. E per evitare che la carne annerisca, possiamo provare ad avvolgerla nella carta forno. Ecco che si evita anche la fuoriuscita di liquidi.

3 usi geniali della carta forno e perchè molti la mettono sul termosifone

Possiamo profumare qualsiasi stanza della casa. Molto semplice ma efficace. Basterà ritagliare un foglio di carta da forno, spruzzarvi sopra l’essenza che più ci piace e posizionarlo sopra il termosifone. In assoluta serenità, potrete lasciare il foglio fino ad esaurimento della fragranza, perché la carta nasce per resistere a temperature fino a 220 gradi nel forno. Il calore permetterà il diffondersi del profumo in tutta la stanza. Infine, potrebbe essere utile sapere che la carta forno può rivelarsi un’alleata formidabile anche in camera da letto. Si possono, infatti, foderare i ripiani degli armadi e i cassetti per proteggere i vestiti. E se si volesse anche renderli più a lungo profumati, basterà spruzzare anche qui l’essenza preferita. Et voilà. Biancheria preservata e profumata.