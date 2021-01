Per antipasti e stuzzichini davvero gustosi e sfiziosi, ecco 3 ricette prelibate partendo da un rotolo di pasta sfoglia. Dai rotolini di pasta sfoglia con le patate e la mortadella al rotolone con il prosciutto e le zucchine. E passando, una tira l’altra, per le girelle di pasta sfoglia al salmone.

Ecco 3 ricette prelibate partendo da un rotolo di pasta sfoglia

Rotolini di pasta sfoglia con patate e mortadella. Lessare le patate in modo da creare una purea con il burro e un pizzico di sale. Spalmare la purea sulla pasta sfoglia da arrotolare. Aggiungendo, nell’ordine, la mozzarella e la mortadella a fettine. Oppure al posto della mozzarella va bene pure la scamorza affumicata.

Basteranno circa venti minuti di cottura, con il forno preriscaldato a 170 gradi centigradi, e i rotolini di pasta sfoglia con le patate saranno pronti da addentare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Rotolone di sfoglia con zucchine e prosciutto. Saltare le zucchine, tagliate a rondelle, in una padella antiaderente dopo aver scaldato l’olio extravergine di oliva con aglio schiacciato. Le zucchine, saltate, ma fredde, e aggiustare di sapore con sale e pepe si possono, ora, adagiare sul rotolo di pasta sfoglia già foderato con fette di prosciutto cotto.

L’ultimo tocco filante prevede l’aggiunta di fette di fontina. Per poi chiudere bene il rotolo ai bordi e spennellare con l’uovo sbattuto. Trenta minuti di forno statico a 180 gradi e il rotolone di pasta sfoglia con zucchine e prosciutto sarà pronto per essere servito a tavola caldo e filante.

Girelle di pasta sfoglia al salmone. Antipasto velocissimo da preparare in quanto basta stendere la sfoglia. Dopodiché spalmare con il formaggio fresco e adagiare fettine di salmone affumicato. Formato il rotolo di pasta sfoglia ripieno, e avvolto nella carta da forno, si dovrà mettere a riposo, per mezz’ora, in frigo.

Per poi tagliare a rondelle e cuocere in forno su teglia tenendo le girelle ben distanziate. E ciò perchè poi queste tenderanno ad espandersi. Venticinque minuti al massimo di cottura in forno preriscaldato a 170 gradi, e anche le girelle di pasta sfoglia al salmone saranno pronte. E, tra l’altro, saranno ottime pure mangiate fredde.