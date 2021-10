Tutti pazzi per il tiramisù dai più grandi ai più piccini e molte sono le versioni che si possono sperimentare nella cucina di casa propria senza molti sforzi. Un classico della pasticceria italiana che da sempre riscuote un enorme successo per tutte le occasioni o a tutte le ore del giorno.

Fresco, leggero e vellutato nella versione estiva. Ma perché non riproporre questo squisito tiramisù, in una versione non classica ma come dolce che va cotto in forno? Ecco perché dovremmo tutti sperimentare questa golosissima ricetta che farà impazzire tutti.

Una ricetta raffinata che porterà un classico della pasticceria in una golosa versione invernale

Il tiramisù classico ha come ingredienti i savoiardi inzuppati nel caffè amaro avvolti da una crema al mascarpone soffice e vellutata con una spolverata di cacao amaro. Nulla di più semplice e altrettanto buono.

Se immaginiamo gli stessi ingredienti in una versione calda che ci potrà coccolare per tutto l’inverno, assaggeremo un dolce particolarmente gustoso a cui non potremo fare più a meno.

Un classico della pasticceria italiana proposto in un involucro di pasta frolla al cioccolato amaro che avvolge una morbida crema al mascarpone con i savoiardi inzuppati al caffè. Un alternativa assolutamente da provare e facile da preparare in poco tempo.

Ingredienti per la pasta frolla al cacao

250 g di farina

150 g di burro temperatura ambiente

150 g di zucchero

80 g di cacao amaro

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico sale

Ingredienti per il ripieno

500 g di mascarpone

100 g di zucchero

3 uova

1 bustina di vanillina

caffè amaro

savoiardi

Non è un normale tiramisù questo squisito dolce che va cotto in forno

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla pasta frolla al cioccolato. Prendere tutti gli ingredienti, versarli in una ciotola. Impastare fino a quando non si otterrà un impasto ben omogeneo e raccoglierlo in una pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo preparare la crema al mascarpone. Prendere un recipiente e con l’aiuto delle fruste elettriche montare le uova con lo zucchero. Successivamente aggiungere la vanillina e il mascarpone e amalgamare per bene.

Prendere l’impasto della frolla al cacao e dividere il panetto in due parti, una per il fondo e l’altra che che andrà a coprire totalmente la superficie. Prendere una tortiera per crostata e rivestirla con burro e successivamente farina.

Stendere la frolla a non più di 1 cm e coprire il fondo della tortiera e pizzicarla con una forchetta. Versare una parte della crema al mascarpone, disporre uno strato di savoiardi imbevuti nel caffè amaro e fare un altro strato di crema al mascarpone. Continuare così fino a quando gli ingredienti non saranno terminati.

Infine prendere l’altro strato di pasta frolla, messa precedentemente da parte, coprire per bene e forare la stessa delicatamente con una forchetta. Infornare per circa 30 minuti a 180°C e lasciar raffreddare prima di servire.

