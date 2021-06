Alcuni monili sono ancora più affascinanti quando vengono indossati sulla pelle abbronzata che luccica sotto al sole mattutino e illuminata di sera con scollature vistose e intriganti.

Uno di questi monili è l’accessorio più trend dell’estate da indossare dopo il mare per far risaltare l’abbronzatura. Si tratta di un affascinante gioiello in argento o in oro con un maglia uniforme a spina di pesce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qual è il monile più richiesto per l’estate 2021?

Un girocollo sobrio già visto tra gli anni ’80 e ’90 nuovamente sulla cresta dell’onda per l’estate 2021. Sinuosa, setosa, un unico filo lavorato con motivo a spina di pesce che racchiude sensualità e raffinatezza.

Uno dei gioielli intramontabili è proprio il girocollo a maglia piatta con motivo herringbone. Unico e solo nel suo genere è un gioiello versatile e ottimo da indossare in qualunque occasione.

Al tatto appare come un unico filo morbido e setoso che illumina e con semplicità completa l’outfit perfetto.

L’accessorio più trend dell’estate che tutti dovrebbero indossare dopo il mare per far risaltare l’abbronzatura

La collana o girocollo a motivo herringbone o comunemente detto snake piatto, è sicuramente una delle ultime tendenze di quest’estate. Perfetta da indossare anche al mare, di colore argento, argento dorato o argento rosè, da abbinare e accostare questo accessorio perfetto per ogni esigenza.

Molte sono le lavorazioni attuali che sfruttano questo fantasioso motivo a spina di pesce. Sottile per chi ama i gioielli discreti, doppia per chi vuol apparire e così via.

Fuori dagli schemi si possono trovare in commercio dei girocolli “snake piatto” con lettere in cristalli con il nome. Anche i simboli sono sempre più frequenti. Collane con cuori o stelline impreziositi con pietre colorate che danno uno slancio di personalità e ricercatezza, con i choker di snake piatto.

Anche i bracciali e le cavigliere con la stessa maglia e personalizzazione sono all’ultima moda. Ogni donna dovrebbe assolutamente sfoggiare durante l’estate questi trend del momento insieme agli oramai famosissimi gioielli candies più richiesti sul mercato.