Inserire il pesce nella dieta è sempre un ottimo consiglio per chi vuole mantenere un’alimentazione equilibrata e mangiare sano. A maggior ragione in estate quando le nostre acque si popolano di specie incredibili. Specie ricche di micronutrienti in grado di darci una grossa mano per provare a risolvere problemi diffusi come quello del controllo del colesterolo. E oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo un altro pesce dal gusto unico e dalle ottime proprietà nutrizionali. Quasi nessuno conosce questo pesce dei nostri mari ma iniziare a mangiarlo è davvero un ottimo affare. Il motivo è che costa decisamente meno delle più celebrate spigola e orata e in più è semplicissimo da cucinare.

La musdea è magrissima e merita di essere riscoperta

Da maggio a settembre gli scogli e i fondali dei nostri mari si popolano di un pesce poco conosciuto ma ricco di proprietà nutrizionali. Stiamo parlando della musdea, conosciuta anche come mostella. Lungo intorno ai 50 cm, questo pesce dalle riconoscibili sfumature rosa è particolarmente diffuso nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure.

Quello che stupisce, però, è l’elevata qualità dei suoi micronutrienti. La musdea è poverissima di grassi e ricca di proteine. In più è una vera e propria miniera di omega 3 e omega 6, sostanze utilissime per la salute del sistema cardiovascolare. Notevole anche la concentrazione di minerali preziosi come il fosforo e le vitamine e il bassissimo contenuto di colesterolo.

E c’è anche un altro motivo per iniziare ad acquistare la musdea: il prezzo decisamente basso. In media un costo tra i 7 e i 12 euro al kg. Circa un terzo del prezzo di pesci decisamente più “famosi” come orata e sarago.

Quasi nessuno conosce questo pesce dei nostri mari ma costa pochissimo, è semplice da cucinare ed è una miniera di minerali e vitamine

Cucinare la musdea è davvero semplicissimo. Le sue carni bianche e delicate sono molto versatili e si prestano benissimo alle classiche cotture al vapore o al forno.

Se però vogliamo esaltarne il sapore dobbiamo provare la musdea all’acquapazza. Abbinato a pomodori e capperi e con una buona dose di aglio e prezzemolo, questo pesce ci farà letteralmente innamorare.

In alternativa possiamo usare la musdea come base per un irresistibile sugo di pesce. Magari in abbinamento a dei pomodori ciliegino e a spezie come timo o menta.

Attenzione, però, alla cottura. Le carni di questa specie sono molto delicate e superare il punto di cottura significa rovinarle irrimediabilmente.

Lettura consigliata

Pochissimi comprano questo pesce facilissimo da cucinare che è un concentrato di sostanze fondamentali per la salute