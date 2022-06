Dopo una cena presso un ristorante etnico o un bel piatto di spaghetti, aglio, olio e peperoncino, potremmo riscontrare delle brutte sorprese. Come risaputo i cibi troppo speziati, provocano o aggravano il problema delle emorroidi. Anche il caldo, come per tutto il sistema circolatorio, può essere deleterio. Per dormire quando si hanno le emorroidi la posizione migliore sarebbe quella supina a pancia in giù magari adottando lenzuola di bamboo o canapa per tenerci freschi. Secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, ben 10 italiani su 100 soffrono di questo problema e non ne prevengono l’aggravamento. Ci sono infatti delle regole d’oro per prevenire ed alleviare il disagio:

bere molta acqua (2 litri al giorno);

fare attività fisica;

seguire una dieta ricca di fibre.

Queste semplici buone pratiche miglioreranno la motilità intestinale e pertanto ridurranno il rischio di emorroidi gonfie e dolenti. In questo articolo vedremo come, già dalla colazione, possiamo ridurre il disagio delle emorroidi con la giusta alimentazione.

Se abbiamo esagerato con il piccante, per sgonfiare le emorroidi esterne dovremmo fare colazione con questi alimenti

Le emorroidi, tramite il sanguinamento, potrebbero esporci ad una carenza di ferro da reintegrare già con la colazione. Occorre poi prediligere cibi ricchi di antociani e le proantocianidine. I primi sono pigmenti con funzione antiossidante e svolgono un’azione protettiva nei confronti delle vene. Ecco alcune ricette con i cibi consigliati per le proprie virtù nutrizionali.

Albicocche ed avena

Ad esempio potremmo mangiare:

Succo di albicocche e zenzero;

yogurt magro con fiocchi d’avena e mirtilli rossi essiccati.

Le albicocche sono ricche di ferro. Lo zenzero favorisce la scissione di una proteina detta fibrina. Tale proteina aiuta la coagulazione sanguigna e favorisce la riparazione dei tessuti, anche di quelli coinvolti a livello di emorroidi. I fiocchi d’avena sono ricchi di fibre mentre i mirtilli rossi sono fonte di antociani.

Macedonie alternative

Ancora esistono varie macedonie:

macedonia di melone, lamponi e mirtilli con scaglie di mandorle;

un bicchiere di latte d’avena.

Come abbiamo visto l’apporto di fibre è fondamentale grazie alla frutta. Le mandorle ed in genere la frutta a guscio sono ricche di ferro.

L’alternativa al caffè

Quale possibile alternativa alla caffeina? Potremmo provare:

caffè d’orzo con frollini integrali;

succo di ribes.

Il caffè, come gli alcolici, è accuratamente da evitare per chi soffre di emorroidi. Il caffè d’orzo può costituire una valida alternativa.

Se abbiamo esagerato con il piccante, meglio quindi che optare per una colazione genuina e salutare.

