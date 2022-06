Non solo cioccolata per essere felici, ma questi cibi adatti alla dieta che potrebbero aiutare il cervello e ci mettono allegria

Tutti noi vogliamo essere felici. Ognuno vede la felicità in modo diverso e si pone diversi obiettivi nella vita per raggiungerla. C’è chi pensa che avere una bella casa oppure uno specifico lavoro sia il traguardo ideale. Siamo alla ricerca continua di questa felicità, che arriva spesso dalle piccole cose.

Infatti, anche il cibo può essere un modo per raggiungere questa gratificazione. Alcuni alimenti hanno delle caratteristiche che influenzano il cervello. Le proprietà di questi cibi stimolano proprio la serotonina, quell’elemento che migliora l’umore e ci rende, appunto, felici.

Alimenti per il cervello

Molti conoscono già la cioccolata come cibo della felicità. In effetti, è il più popolare quando si parla di migliorare l’umore. Ricordiamoci che si parla di fondente, dal 70% in su. Un antiossidante naturale che ci dà il buonumore. Il cacao, in particolare, veniva utilizzato anche dalle antiche culture del Sud America, dove era considerato sacro. Questo alimento ci renderebbe energici, ma non dobbiamo consumarne troppo a causa della quantità di calorie presenti. Non solo cioccolata per essere felici, però. Ci sono molti cibi inaspettati che ci aspettano.

Per esempio, il pomodoro, grande protagonista della nostra cucina. Questo cibo è ricco di vitamine, tra cui la A e la C. Inoltre ha diverse proprietà essenziali che combatterebbero le infiammazioni e proteggono il nostro cervello. Garantire la salute del cervello significa, quindi, aiutarlo ad emettere quelle sostanze che ci rendono allegri e felici.

Il prossimo della nostra lista è il cocco, ricco di acidi grassi. Questi acidi ci aiuterebbero ad avere le energie necessarie per affrontare le giornate. Inoltre, manterrebbero in salute il nostro cervello e aiuterebbero a renderci più felici. Possiamo tranquillamente integrarlo ai nostri cereali durante la colazione. Prendiamo sempre quello non zuccherato e naturale.

Non solo cioccolata per essere felici, ma questi cibi adatti alla dieta che potrebbero aiutare il cervello e ci mettono allegria

Anche lo yogurt greco è un alimento essenziale per il buon umore. La quantità di calcio presente, infatti, migliorerebbe il funzionamento del sistema nervoso. Non solo, ma stimolerebbe anche il cervello nella produzione di sostanze che favoriscono il nostro benessere. L’assenza di calcio provocherebbe ansia e depressione. Questo perché il cervello potrebbe non produrre più questi elementi. Un effetto ancora maggiore lo potremmo ottenere aggiungendo del miele, anch’esso utile per migliorare l’umore.

Infine troviamo le uova, composte da quasi tutti gli elementi che ci danno la felicità. Troviamo, infatti, acidi grassi e omega 3, indispensabili per il corretto funzionamento del cervello. Inoltre, sono anche ricche di vitamine del gruppo B e vitamina D, che aiuterebbero il nostro benessere. Insomma, basta davvero poco per raggiungere la felicità. Inoltre, gran parte di questi cibi sono perfetti da inserire nella dieta, grazie al loro basso contenuto di grassi.

Lettura consigliata

Queste 2 facili ricette con le mele, ma senza utilizzare zucchero, saranno perfette per merende e spuntini durante l’estate