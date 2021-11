Siamo nel pieno dell’autunno e molti di noi hanno iniziato a fare i conti con i tipici malanni di stagione. In più, i continui sbalzi di temperatura di questi giorni possono causare fastidiosi mal di testa e dolori alla cervicale. E se nei casi più gravi dobbiamo obbligatoriamente rivolgerci al medico, per i sintomi lievi possiamo trovare conforto anche in alcuni prodotti completamente naturali. Ad esempio, quasi nessuno conosce questa erba ma potrebbe rivelarsi un preziosissimo alleato contro mal di testa e malanni di stagione. Non sostituirà i farmaci ma potrebbe darci un grande sollievo, se impariamo a usarla nel modo giusto. L’importante è conoscere le eventuali controindicazioni legate al suo consumo.

Quasi nessuno conosce questa erba ma potrebbe rivelarsi un preziosissimo alleato contro mal di testa e malanni di stagione

Tra le varie erbe con proprietà medicinale tipiche della zona mediterranea ce n’è una che viene spesso ignorata. Ed è un errore perché ha davvero ottime proprietà curative. Stiamo parlando del mentastro verde, un’erbetta perenne che possiamo trovare tranquillamente in ogni erboristeria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Acquistarla potrebbe rivelarsi un vero affare. Il mentastro verde è particolarmente ricco di antiossidanti e di vitamina A, B, e C. In più contiene una discreta quantità di minerali che possono rivelarsi utili per il corretto funzionamento dell’organismo. Tra i più presenti ci sono il potassio, il calcio, il ferro e il rame.

Proprio per questa particolare composizione chimica il mentastro viene spesso consigliato per alleviare i sintomi dei problemi respiratori comuni e per il mal di testa.

Gli unici che dovrebbero evitare di consumare il mentastro e consultare uno specialista sono coloro che soffrono di problemi ai reni e al fegato. Gli infusi rischiano di aggravare questi particolari sintomi.

Come preparare un infuso di mentastro verde

Se abbiamo ricevuto l’ok del medico, possiamo facilmente preparare un infuso di mentastro verde. Prendiamo 5 cucchiaini di foglie di mentastro e circa 200ml di acqua minerale. Laviamo bene le foglie sotto l’acqua corrente e nel frattempo facciamo bollire quella minerale.

Non appena raggiunge la temperatura di ebollizione, aggiungiamo il mentastro. Spostiamo tutto in un barattolo, chiudiamolo e facciamo riposare l’infuso per circa un quarto d’ora.

Trascorso questo tempo, filtriamo il tutto e passiamo l’infuso in una comune tazza da tè e beviamo a piccoli sorsi. Se il sapore è troppo forte possiamo addolcirlo con un cucchiaio di miele di corbezzolo. Un gustosissimo alimento con cui possiamo preparare anche ottimi dolci.

Approfondimento

Finalmente svelata la bevanda che con 3 ingredienti potrebbe davvero aiutare contro raffreddore e malanni di stagione