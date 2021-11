Sono molte le piante aromatiche utilizzate in cucina. Servono a dare sapore alle pietanze messe in tavola e possono essere utilizzate fresche od essiccate. Si usano moltissimo in tavola e molte di queste sono conosciutissime, come l’alloro, il basilico, il finocchietto, l’erba cipollina, la salvia e il prezzemolo. Alcune hanno anche qualità nutrizionali che aiutano il benessere del nostro organismo. Per esempio la pianta di rosmarino è considerata una delle 5 amiche del cervello che mettono il turbo a intelligenza, memoria e concentrazione. Ma qual è la saporitissima erba amica del cuore che aiuta anche la salute di denti e ossa?

Il cerfoglio è una pianta aromatica molto pregiata e per questo molto ricercata. Peccato che in Italia sia difficile trovarla, ripiegando spesso sul prezzemolo. Il cerfoglio è simile al prezzemolo e il suo aroma lo ricorda. Lo si riconosce dalle foglioline ben disegnate di colore verde chiaro, che d’inverno assumono una colorazione rossastra.

La saporitissima erba amica del cuore che aiuta anche la salute di denti e ossa

Il cerfoglio nasce spontaneamente nei prati e nei boschi, le sue piantine arrivano a dimensioni comprese tra 30 e 60 cm. Purtroppo in Italia quest’erba non è molto diffusa, a differenza della vicina Francia, per esempio. Nel nostro Paese è difficile trovare il cerfoglio fresco, mentre è molto più facile trovare quello essiccato.

Il cerfoglio è un’ottima erba per dare più gusto alle pietanze ma ha anche importanti qualità nutrizionali. Il suo consumo può dare benefici al nostro organismo. Anzitutto il valore calorico è ridotto, un cucchiaio di cerfoglio essiccato ha circa 4 calorie. Inoltre quest’erba è ricchissima di potassio, 83 mg ogni due grammi di cerfoglio essiccato, che aiuta a proteggere la salute cardiovascolare. Infatti il potassio ha qualità di regolazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Il cerfoglio è ricco anche di calcio, fosforo e magnesio e si sa che questi sono elementi importantissimi per la salute dei denti e delle ossa. Inoltre ha importanti quantità di vitamina A dalle qualità antiossidanti. La vitamina A è di grande aiuto per proteggere pelle e occhi.

Il suo uso in cucina

Ma come si consuma il cerfoglio, come si può fare un pieno di vitamina A e potassio con quest’erba? Il modo più semplice e diretto è di berlo come tisana. Per altro sembrerebbe essere un buon rimedio contro la cattiva digestione. In cucina può essere utilizzato al posto del prezzemolo. Spesso il cerfoglio viene preferito a questo perché ha un sapore più delicato e quindi per preparazioni più raffinate. In genere viene utilizzato soprattutto zuppe, minestre e carni bianche. Tra l’altro è ottimo in compagnia di fagioli e piselli.

