I primi freddi sono ufficialmente arrivati e hanno costretto decine e decine di persone a fare i conti con i malanni tipici del periodo. Raffreddore, tosse, mal di gola sono all’ordine del giorno e sono decisamente fastidiosi. Per nostra fortuna, esistono prodotti naturali in grado di migliorare la situazione. Non possono sostituire i farmaci e le terapie, ma se impariamo a usarli correttamente si riveleranno dei preziosi alleati. Ed è stata finalmente svelata la bevanda che con 3 ingredienti potrebbe davvero aiutare contro raffreddore e malanni di stagione. È facile da preparare e molto probabilmente gli ingredienti li abbiamo già in dispensa. L’importante è abbinarli nel modo giusto.

Come detto in precedenza, non parleremo di un rimedio miracoloso e tanto meno di una prescrizione medica. Vedremo, invece, come preparare una bevanda i cui ingredienti hanno ottime proprietà curative contro le patologie stagionali più lievi. Per i problemi più gravi e duraturi è sempre obbligatorio consultare il medico curante.

Se abbiamo ricevuto l’ok possiamo iniziare a preparare una tisana con zenzero, curcuma e menta. Tutti e 3 gli ingredienti hanno caratteristiche che possono rivelarsi molto utili per la salute. Lo zenzero ha proprietà antimicrobiche ed è uno dei rimedi naturali più utilizzati contro raffreddore e mal di gola. Attenzione, però. Può interferire con alcuni farmaci di uso comune. Anche in questo caso prima di usarlo serve il parere del medico.

Discorso molto simile per la curcuma. Se siamo in cura con anticoagulanti dovremmo evitarla. In caso contrario potremo sfruttare le sue ottime capacità antinfiammatorie.

La menta, infine, ha un’azione analgesica e rinfrescante, e potrebbe darci un notevole sollievo se siamo alle prese con mal di gola e raffreddore. Gli unici che dovrebbero evitarla sono coloro che soffrono di reflusso e le persone che utilizzano farmaci a base di ciclosporina o per il fegato.

Come preparare questa bevanda con zenzero, curcuma e menta

Per preparare due tazze di tisana ci serviranno:

un cucchiaio di zenzero grattugiato;

un cucchiaio di curcuma in polvere;

10 foglioline di menta piperita;

mezzo litro d’acqua.

Prendiamo un comune pentolino e facciamo bollire l’acqua. Una volta raggiunta la temperatura giusta, spegniamo il fornello e versiamo tutti gli ingredienti. Dovremo lasciarli in infusione per circa 10-15 minuti.

Trascorso questo tempo, ci basterà filtrare il tutto con un colino e far raffreddare la tisana per qualche minuto prima di iniziare a berla.

