Quanto guadagna e come investe il giornalista, conduttore e scrittore Bruno Vespa?

Il giornalista icona di Rai Uno è aquilano e oggi ha 79 anni ma il suo acume intellettivo sembra diventare sempre più raffinato nel tempo. Al timone di Porta a Porta, i suoi guadagni derivano anche dalla sua attività di scrittore di libri di successo.

A leggere di quel che si racconta dei guadagni di Bruno Vespa, vien voglia di mollare tutto e instradarsi nella carriera giornalistica. Anche se in realtà il suo compenso in casa RAI pare essere correlato al ruolo di conduttore/intrattenitore e non a quello di giornalista. Ovviamente Vespa mette in campo le sue competenze giornalistiche ben miscelate a quelle di esperto di televisione, conoscitore del pubblico e dei suoi interessi nonché di modi e forme per tenere viva l’attenzione e tenersi cari gli ascolti.

I suoi grandi successi, Vespa è l’uomo che intervista alcuni tra i più grandi della storia

Molti colleghi non possono che provare una naturale invidia sia per la longevità del programma “Porta a Porta”, che è in vita dal 1996, sia per aver incontrato molti potenti della Terra. In ultimo Volodymyr Zelensky, il cui volto sembra studiare a fondo quello di Vespa, abile ed esperto com’è di Media e infotainment (combinazione di informazione e intrattenimento). Ma di più Bruno Vespa ha l’onore di ospitare in diretta e (da quel che si sa) a sorpresa, Papa Giovanni Paolo II in occasione dei 20 anni del suo Pontificato.

Ancora, il segugio dell’informazione riesce ad intervistare Saddam Hussein. Rimangono celebri i faccia a faccia tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi come pure la firma del “Contratto con gli italiani” del patron dell’allora Forza Italia. Ripercorrere la carriera di Bruno Vespa è come attraversare la storia e fermarsi alle sue tappe principali. Basti ricordare quando nel 1978, fu proprio lui a dare la notizia in diretta del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Vespa, che lo si ami o lo si odi, rimane una guest star dell’informazione televisiva. E vien da chiedersi quanto guadagna e come investe il giornalista conduttore e scrittore.

I conti in tasca

Intanto pare sia pagato (come già anticipato) da presentatore. Da quel che si dice, il professionista guadagnerebbe tra 1,2 e 1,7 milioni di euro l’anno. Se poi si considera l’attività editoriale, con i suoi libri di successo, la cifra sale e potrebbe anche sfiorare i 2 milioni di euro. Non ci risulta l’interessato abbia mai affermato pubblicamente quanto ha in tasca, e nemmeno come investa i suooi soldi e se preferisca fra azioni, obbligazioni o altro.

Lo riferiscono alcune testate giornalistiche e lo apprendiamo leggendo, ma non siamo in grado di verificarne l’esattezza. Rimane una curiosità che riportiamo e che si poggia sulle voci di popolo, quello che si presume più esperto in conto di guadagni altrui.

Quanto guadagna e come investe il giornalista conduttore e scrittore che a quasi 80 anni ha la forza di un leone

Quando era in vita Giulio Andreotti definì il salotto di Vespa “la terza Camera dello Stato” in riferimento allo spessore del dibattito politico – culturale animato dal conduttore e giornalista.

Il programma prende il nome proprio dall’arrivo degli ospiti in studio tramite suono del campanello. La sigla è quella di Via col Vento. Della serie “domani è un altro giorno”! Magari migliore ma anche no. Intanto se ne discute quasi come tra vicini condomini.

Ti potrebbe interessare anche

Avresti mai immaginato che un giornalista Rai guadagnasse queste cifre lavorando tante ore? Nemmeno noi!