Come investono i loro soldi Chiara Ferragni e Fedez e quanto guadagnano

Chiara Ferragni l’imprenditrice e influencer che fa strada nell’ambito del guadagno tramite i social, fattura cifre da urlo. Se sommiamo i suoi introiti a quelli di Fedez, le cifre sono incredibili. Ci vuole raziocinio per calcolare tutto e altrettanto per capire dove e come investono i loro soldi.

Chiara Ferragni pare sia la seconda tra i ricchissimi di Instagram ma la sua dote non sarebbe legata solo ai post via social. Molto altro arriva anche da aziende di cui è titolare la regina dei social. Chiara nasce nel 1987 e studia Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano. Si dice però che non porta a compimento gli studi e non si laurea. Probabilmente potrebbe aver fiutato anzitempo la risorsa web al punto da concentrarsi e dedicarsi in pieno. E ci vuole certamente testa per orchestrare al meglio tutto l’impero che sta costruendo.

Da cosa nasce il fenomeno Ferragni e dove arriva

Sarà tra le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus per ben due serate e possiamo solo immaginare il riverbero social che può derivarne. Dobbiamo darle atto che la sua intelligenza sta al Mondo della rete come l’astuzia ad un segugio: pensa in modo digitale. Social, per l’esattezza. Tutto ha origine da un blog di moda e poi le strade prendono mille destinazioni così finisce che la Ferragni rappresenta un caso di studio per l’Università di Harvard. Non foss’altro perché dopo di lei, nonostante le varie imitazioni, nessuno riesce a tenerle testa.

Come investono i loro soldi i Ferragnez ma innanzitutto quanto incassano

Fare il totale è impresa ardua perché le fonti di introiti sono diverse. Partiamo da lei: Chiara. Quel che si vocifera non ci risulta sia frutto di sue dichiarazioni pubbliche quindi potremmo peccare di inesattezza e approssimazione se non addirittura di informazioni che vanno prese con le pinze. Lette in modo leggero perché non ci risultano fonti dirette ma quel che registriamo è la sintesi di ciò che si dice in merito. Il patrimonio di lei, nel 2022, sarebbe di 40 milioni di dollari. Per ogni post sponsorizzato sui vari social, la Ferragni porterebbe a casa circa 82mila dollari. Ma gli introiti derivano anche da aziende che fanno capo alla madrina del web. Si tratta di: Fenice, Sisterhood, TbS Crew e Chiara Ferragni Brand.

Il rapper e imprenditore Fedez e gli introiti che fanno invidia

Poi c’è da considerare anche l’apporto di Fedez, cui l’imprenditrice è legata da moltissimo tempo e insieme hanno due figli. Per ogni post pare guadagni circa 43.600 dollari. Il rapper oltre alla musica pare guadagni molto da pubblicità, sponsor e altro ancora. Nel 2020 si dice entri in società con Be, grossa realtà di consulenza. Poi nasce la società di Fedez DOOM (Dream of Ordinary Madness). Si vocifera che solo nei primi 8 mesi del 2020, la società di Fedez e Be insieme raggiungono 8 milioni di euro per non parlare di una collaborazione con Amazon che avrebbe portato nelle tasche di Fedez 800mila euro. I guadagni di entrambi crescono con la stessa velocità di un contachilometri. Fedez inoltre ha anche una Fondazione il cui Bilancio sociale al momento non risulta disponibile dal sito ufficiale.

Dove investono: ipotesi al vaglio

Come investono i loro soldi Chiara Ferragni e Fedez? Nel recente passato Chiara entra nel Cda di un’importante realtà aziendale italiana e nell’immediato il relativo titolo azionario schizza. Poi però il valore di tali azioni lentamente inizia a scendere, forse anche in linea con l’andamento delle Borse a livello mondiale. Riteniamo palussibile, ma queste sono solo nostre ipotesi, che la coppia investa con un profilo aggessivo di lungo termine (azioni ben bianciate a livello internazionale), ma anche in immobili. Se non ci sbagliamo, nel loro portafoglio di potrebbero essere poche obbligazioni, ma le criptovalute potebbe trovare il loro posto. Non tante, ma ci potrebbero essere.

Inoltre, e questo è un aspetto molto importante, a parer nostro, la coppia incassa con continuità “rendite passive” dai diritti di autore, pubblicità, ecc., legate alla loro attività sui social e nell’editoria.

Come dire? Oltre a essere ottimi imprenitori, a parer nostro potrebbero essere eccellenti investitori.