In questo momento sono in corso le primarie delle elezioni USA di quest’anno. Molti portali che parlano di Borsa se ne stanno occupando. Ma perché sono così importanti per i mercati? Vediamo adesso i principali modi in cui li influenzano.

I mercati finanziari sono spesso influenzati anche da avvenimenti geopolitici. Un evento molto importante sono ad esempio le elezioni presidenziali degli Stati Uniti di America.

Tuttavia, potrebbe non essere immediatamente chiaro a chiunque il motivo per cui lo siano. Ecco perché a breve vedremo 3 modi in cui le elezioni USA influenzano i mercati.

Rendono gli investitori più cauti

Negli anni elettorali, storicamente gli investitori sono sempre più cauti. Infatti, tendono a prediligere investimenti a basso rischio.

Nell’anno immediatamente successivo alle elezioni USA, invece, tornano ad investire in fondi azionari e in obbligazioni. Queste tipologie di investimento sono notoriamente più rischiose e pertanto gli investitori tendono ad evitarle in periodi di incertezza come quello delle elezioni.

Rischio di maggiore volatilità

L’incertezza dell’esito delle elezioni e dei cambiamenti politici che potrebbero derivarne tende a portare ad una maggiore volatilità. Tuttavia, solitamente questa è di breve durata e lascia rapidamente posto a mercati rialzisti.

3 modi in cui le elezioni USA influenzano i mercati: i primi due anni del mandato presidenziale

Secondo la newsletter Stock Trader’s Almanac, nei primi due anni di un mandato presidenziale tendono a verificarsi maggiormente eventi come recessioni e guerre. Nella seconda parte del mandato (gli ultimi due anni) tenderebbe invece ad esserci una crescita dei mercati.

Repubblicani o Democratici? Quale partito preferiscono i mercati?

In molti si chiedono se lo schieramento del vincitore delle elezioni sia importante ai fini dell’impatto sui mercati.

La risposta è negativa. Infatti, storicamente sembra che i mercati non abbiano reagito in base all’orientamento politico del vincitore delle elezioni, che si è anzi rivelato piuttosto ininfluente. Dunque, niente da temere su questo fronte. I fattori che incidono sui mercati sono altri.

Sembrerebbe infatti che i mercati tendano a preferire che il presidente in carica prima delle elezioni venga rieletto. Quando ciò avviene i rendimenti tendono ad essere più elevati. Chiaramente, ciò non sorprende, dal momento in cui non è difficile immaginare che l’elezione di un nuovo presidente sia causa di maggiore incertezza.

