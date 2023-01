Avresti mai immaginato che un giornalista Rai guadagnasse queste cifre lavorando tante ore? Nemmeno noi!

Diverse indagini di mercato evidenziano che la gran parte degli adolescenti e anche di persone più avanti negli anni vorrebbero far parte del patinato mondo dello spettacolo. Molti fra di questi avrebbero come sogno nel cassetto quello di fare il giornalista Rai. Qual è motivo? Per alcuni il guadagno, per altri l’eventuale notorietà e popolarità. Ora portiamo la nostra attenzione su questi argomenti e andremo a scoprire degli aspetti interessanti. Avresti mai immaginato che un giornalista Rai guadagnasse tanto? Nemmeno noi!

Siamo nell’era di Tik Tok e degli influencer, e molti di questi guadagnano milioni all’anno. La disoccupazione continua a salire e quella giovanile è sui massimi degli ultimi anni. Studiare e laurerasi spesso non paga e si giunge a un posto di lavoro a lungo termine intorno ai 40 anni. Come sbarcare il lunario? Come reinventarsi o iniziare un lavoro? Oggi con Internet sembra tutto possibile! Con Amazon, Instagram, Pinterest, Tik Tok e You Tube, molti hanno avviato le loro attività professionali, e in alcuni casi i guadagni sono davvero molto superiori alla media.

Fra le professioni più sognate

Anni fa il sogno di molte era quello di fare l’annunciatrice televisiva (le signorine buonasera), ovvero l’ambizione era quella di prendere il posto di Maria Giovanna Elmi, Nicoletta Orsomando, Ilaria Moscato e altre. Oggi molti vogliono diventare giornalisti.

Entrano più volte nelle nostre case e a tutte le ore attraverso Rai, La7, Mediaset, Sky, ecc. Ci informano su quello che è accaduto nel Mondo. Ma quanto guadagnano e quante ore lavorano al giorno?

Avresti mai immaginato che un giornalista Rai guadagnasse queste cifre lavorando tante ore?

Lo stipendio medio di un dipendente in Italia è di circa 1.464 € netti per 13 mensilità. L’orario è previsto in 40 ore settimanali, anche se i contratti collettivi in alcuni casi possono prevedere delle “varianti”.

C’è da distinguere fra giornalisti frelancers e dipendenti. I primi solitamente sono a partita IVA, e in questo caso alcune stime riportano che i guadagni annui potrebbero essere anche intorno ai 10.000. Solitamente i loro guadagni arivano a essere anche molto inferiori a quelli dei dipendenti. Mentre le ore di lavoro sarebbe invece superiori.

In base ai contratti collettivi per i giornalisti professionisti (distinzione con il giornalista pubblicista) dipendenti è stabilito un orario di lavoro di 36 ore settimanali suddivise in 5 giorni.

Lo stipendio medio di un giornalista in Italia è di circa 1.950 € netti al mese. Anche in questo caso dipende dal’esperienza accumulata, dagli anni di anzianità e in molti casi dalla notorietà e dal seguito (numeri di lettori/ascoltatori). Nei primi 3 anni di lavoro si arriva a guadagnare circa 16.500 € lordi, per passare fra i 4 e i 9 anni a intorno ai 36.400 €. Dopo i 20 anni si arriva anche a 89.500 € annui. In Rai si può arrivare a un compenso (tetto massimo) di 250 mila euro annui.

A titolo di sempio si legge su alcune statistiche che un giornalista SKY, con due anni di anzianità, percepisce circa 2.500 € al mese.

Fare il giornalista professonista fa guadagnare in modo superiore alla media. Lavorare in Rai può far arrivare a un tetto massimo anche di 250 mila euro anni. E in più ci sarebbe grande notorietà e forse maggiore prestigio. Non male!

