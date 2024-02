Bolla speculativa sui mercati? I livelli di breve termine

Quando i mercati salgono come sta accadendo dai minimi del 17 ottobre del 2022, tutti iniziano a gridare alla bolla speculativa. Se non tutti una buona parte. Lo S&P 500 è salito del 45% e altri listini azionari internazionali hanno fatto molto meglio. +20% invece dai minimi del 30 ottobre del 2023. Cosa attendere ora? I minimi e i massimi si fromano quasi sempre nel primo trimestre e il 7 marzo scadrà il nostro primo setup annuale. Alle porte si prepara un ribasso per diversi mesi? Siamo all’onda finale di questo rialzo? I prossimi 4/5 mesi saranno di forte discesa? Il 2024 dovrebbe registrare un andamento positivo, così indicano lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi e così indica il barometro di gennaio che negli annali ha registrato un’efficacia del 94% come indicatore predittivo. Bolla speculativa sui mercati? La storia non ci crede.

Le sfide dei prossimi mesi

Oggi ci trivaimo nella stessa situazione di pochi emsi fa. Continua la guerra in Ucraina, quella in Israele, la questione mediorientale è sempre aperta. A questi problemi si aggiungono altre questioni che potrebbero minacciare la tranquillità dei mercati e la stabilità politica dell’occidente stesso. Ci riferiamo alle elezioni europee, dal cui risultato dipenderà la stabilità di alcuni governi, come quello italiano. E poi le elezioni del Presidente americano del 5 novembre. Cosa potrebbe accadere se Trump venisse rieletto? E se non lo fosse?

A queste sfide si aggiunge poi quella macroeconomica: recessione o soft landing? E i tassi di interesse? Verranno tagliati come presuppone la maggioranza degli investitori? Come notaimo c’è un mix di fattori alle porte che potrebbe davvero portare i mercati al ribasso. Basterà un solo tassello che non vada al posto giusto che si potrebbe assistere anche a una discesa del 20%. Per questo motivo, l’attenzione dovrà rimanere molto alta. E chi invserte sui mercati deve essere più che certo di quello che fa e deve analizzare attentamente il proprio profilo di rischio. Siamo sui massimi storici e in contesti similari:

chi ha investito a 5 anni sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL, ha avuto probabilità del 70% ca di ottenere un rendimento positivo;

a 10 anni le probabilità sono state del’80%.

Bolla speculativa sui mercati? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 27 febbraio ha registrato i seguenti prezzi di chiusura:

Dax Future

17.601

Eurostoxx Future

4.898

Ftse Mib Future

32.776

S&P500

5.078,18.

La tendenza in corso è rialzista e cambierà solo se assisteremo a chiusure di sedute giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

17.055

Eurostoxx Future

4.755

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.938.

Domani scarà un setup mensile.

