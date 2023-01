Le Vip si mostrano con il pancione, ecco gli annunci del 2023

Tra volti nuovi e facce conosciute, anche quest’anno le vip non mantengono segrete le loro pance. Sono molte infatti a condividere questa notizia sui social tramite foto inequivocabili. Nei prossimi paragrafi scopri quali vip si accingono a diventare presto genitori.

Niente più segreti sui social, i personaggi noti non nascondono più nulla sui loro profili. La scelta di condividere sia gioia che momenti di tristezza accomuna la maggioranza dei famosi. Anche la gravidanza è una notizia da condividere con il pubblico, le vip si mostrano con il pancione con orgoglio. Tra le coppie consolidate e nuove, ecco chi diventerà genitore nel 2023.

Le famiglie dei vip diventano sempre più numerose

Tra le nuove gravidanze ricordiamo Beatrice Valli, influencer ed imprenditrice. Sposata con il modello Marco Fantini, è ora in attesa del quarto figlio. Da sempre dichiara di essere amante della famiglia numerosa, non si pone limiti al momento. La foto pubblicata su instagram ritrae la Valli in posa con il marito, i tre figli ed il suo pancione. Una piacevole coincidenza è la gravidanza annunciata tramite i social dalla sorella minore di Beatrice. Ludovica Valli, ex tronista ed influencer, aspetta il secondo figlio. Annuncia la dolce attesa su instagram con un video. Qui rivela a sorpresa al compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio la piacevole notizia.

Altri futuri genitori sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la coppia nata nella trasmissione Uomini e Donne. Recentissima rivelazione che risale a pochissimi giorni fa, con la pubblicazione di un post su instagram. Nella foto che li vede insieme, Natalia ha già un piccolo accenno di pancia. Sempre rimanendo in tema di Uomini e donne, come non menzionare Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Entrambi protagonisti del programma di Maria De Filippi, in realtà si conoscono all’interno della casa del Grande Fratello. Una proposta di matrimonio eclatante da parte di Basciano. L’ex tentatore di Temptation Island, si è inginocchiato davanti Sophie Codegoni pubblicamente sul red carpet di Venezia. La risposta è stata naturalmente un bel sì, al momento la coppia è in attesa del primo figlio.

Le Vip si mostrano con il pancione, ecco gli annunci del 2023

Giovanissima futura mamma è Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker. La ventisettenne fa coppia con il Marketing manager Goffredo Cerza da ben cinque anni. Ora Aurora e Goffredo sono in attesa del loro primo figlio. Per chiudere in bellezza quella carrellata di futuri genitori, citiamo anche il pancione di Cristina Marino. L’attrice ha postato sul suo profilo instagram la foto della copertina di Vanity Fair in cui è ben visibile il suo pancione. La Marino in coppia con il famoso attore Luca Argentero, ora aspettano il loro secondo figlio. Infine, ricordiamo Clarissa Marchese, vincitrice della 75° edizione di Miss Italia ed in seguito tronista di Uomini e donne, è ora incinta. Lei e il suo compagno Federico Gregucci si incontrano nella trasmissione di Maria De Filippi e non si lasciano più. Al momento la coppia è in attesa del secondo figlio.