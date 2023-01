Qual è il patrimonio di Belen e come investe: obbligazioni, azioni o immobili?

Classe 1984, Belen Rodriguez al momento è una tra le giovani conduttrici e showgirl più in vista. Spesso oltre al suo lavoro in TV sentiamo parlare di lei per la sua vita privata e i suoi amori.

È anche mamma scrupolosissima e premurosa di due figli: il più grande è Santiago. Ha 9 anni ed è frutto dell’amore tra Belen e Stefano De Martino. La seconda cicogna invece porta il fiocco rosa. Si tratta di Luna Marì, che ha circa 1 anno e il papà è Antonino Spinalbanese.

Una carriera in pieno sviluppo con la partecipazione e conduzione di diversi programmi TV

La nota conduttrice ha origini argentine ma si trasferisce in Italia all’età di 19 anni. Pare avere anche qualche esperienza come modella ma il suo lavoro si esprime principalmente in TV. Infatti la ritroviamo alla conduzione o co-conduzione di diversi programmi si successo. Per citarne alcuni, ricordiamo la bellissima tra i protagonisti de “L’Isola dei famosi” nel 2008 dove si classifica seconda. E si sa, per arrivare alla finale dell’Isola bisogna avere carattere.

Ancora, il suo nome si lega al “Festival di Sanremo” del 2011 e soprattutto al fortunatissimo “Italia’s Got Talent” e al tg satirico “Striscia la Notizia”. Belen nella stagione televisiva in corso è soprattutto presente a “Le Iene” accanto a Teo Mammuccari. Poi recita anche in alcuni film come “Natale in Sud Africa”, “Non c’è 2 senza te” e “Se sei così ti dico sì”. Ma a fronte di tanto lavoro, qual è il patrimonio di Belen e come investe?

I guadagni della conduttrice secondo i chiacchieroni

Non ci sono molte notizie sui guadagni della conduttrice e probabilmente non ama parlarne. Decisione e scelta comprensibile e da rispettare in pieno. Alcune indiscrezioni riferiscono di un patrimonio riferito al 2022 di circa 2 milioni di euro. Una cifretta da nulla rispetto a guadagni da urlo come i 10 milioni che pare guadagnare (invece) Maria De Filippi. Anche qui, si badi bene, si tratta di indiscrezioni non verificabili. Le riportiamo infatti in quanto tali: inciuci che a volte ci piace leggere. Per quanto riguarda Belen inoltre, pare che il suo cachet per ogni apparizione si aggiri sui 30 mila euro. Se l’informazione è giusta, in fondo dobbiamo dare atto alla showgirl e presentatrice televisiva, di non sparare troppo in alto.

Qual è il patrimonio di Belen e come investe secondo le voci di corridoi dei pettegoli chiacchieroni

Anche sul fronte degli investimenti, la presentatrice non pare esprimersi, esercitando così il legittimo diritto della riservatezza e della privacy che, come redazione, non possiamo che apprezzare. Capita però che gli indiscreti si scatenano e presi dall’essere fan sfegatati di Belen, vanno a curiosare nelle minuzie della sua vita privata. E dove non arriva l’occhio, subentra l’immaginazione. Così si sussurra che Belen sia proprietaria di un attico da invidia nella bellissima Milano e sarebbe anche grandicello: 240 metri quadri. Ma di più, di sua proprietà sarebbe anche un elegantissimo yatch che, sempre secondo gli inciucioni, porta il nome del suo primo figlio, Santiago. Quindi potremmo concludere che l’italo-argentina che fa impazzire milioni di followers, finora sceglie di investire in immobili.