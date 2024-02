Technogym ha registrato una seduta in ribasso, con il titolo che in chiusura è sceso a 8,955 €, con una diminuzione di circa il 4%, dopo che Banca Akros ha declassato il giudizio da neutrale a vendere. Tuttavia, la banca ha contemporaneamente aumentato il target price da 7 a 8 euro, che rimane comunque inferiore alla quotazione attuale. Quindi, quale futuro per il peggiore titolo del Ftse Mib?

Il giudizio di Banca Akros

Gli analisti di Banca Akros esprimono preoccupazione per i risultati attesi del 2023, in vista del bilancio che verrà presentato il 25 marzo. Nonostante un aumento delle vendite previste per il 2023 a circa 804 milioni di euro, principalmente a causa della consolidazione della joint venture Emirates Llc, le previsioni di profitti e utili per azione per il periodo 2023-2025 rimangono invariate. Inoltre, le proiezioni per il 2025 sono inferiori alla guida su vendite e margine ebitda al 2025. Le previsioni di utile per azione per il 2023 e il 2024 sono anche circa il 10% sotto il consenso Bloomberg. Queste preoccupazioni hanno influenzato negativamente il sentiment degli investitori, portando al ribasso del titolo.

Se si estende la panoramica sul titolo anche agli altri analisti le cose non cambiano molto. Il rating medio, calcolato considerando i report degli ultimi tre mesi, infatti, esprime neutralità. Il prezzo obiettivo medio a un anno, poi, non è da meno visto che è sostanzialmente in linea con le quotazioni attuali.

Quale futuro per il peggiore titolo del Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in ribasso del 3,86% rispetto alla seduta precedente a quota 8,955 €.

Pessima seduta per il titolo, almeno in apparenza, che non perdeva così tanto dal luglio 2022. Rimane, quindi, in essere lo scenario ribassista mostrato in figura. Tuttavia, c’è un aspetto che non va trascurato. Il forte supporto in area 8,93 € ha tenuto e potrebbe fare da trampolino per i rialzisti.

Ovviamente la rottura del supporto potrebbe spingere le quotazioni ad accelerare fortemente al ribasso.

