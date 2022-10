Quanti passi al giorno dovremmo fare tra i 40 e i 70 anni per non ingrassare

Tenere il peso sotto controllo e ridurre il rischio di obesità è fondamentale per rimanere in salute e migliorare l’aspettativa di vita. Sono due i campi in cui possiamo intervenire: l’alimentazione e l’attività fisica. Mangiare bene, avere una dieta equilibrata e scegliere alimenti sani è il primo passo. Il secondo è quello di tenersi quotidianamente in movimento. Per farlo non servono obbligatoriamente sedute di palestra infinite e allenamenti massacranti. Una delle migliori attività in tal senso è la camminata. E oggi scopriremo quanti passi al giorno dovremmo fare se abbiamo tra i 40 e i 70 anni secondo le ultime indicazioni della comunità scientifica.

Perché camminare fa bene

I benefici che potrebbe portare la camminata al benessere fisico e mentale sono ormai ampiamente dimostrati dalla scienza. E sono moltissimi. Camminare sembra avere ottimi effetti sulla circolazione, sull’equilibrio e sulle funzionalità dell’intestino. In più potrebbe aiutarci a migliorare l’umore, a rallentare gli effetti dell’invecchiamento e, ovviamente, a ridurre il rischio sovrappeso.

Come camminare correttamente per non farsi male

Se decidiamo di iniziare a camminare dobbiamo capire come farlo nel modo giusto e senza errori. Ad esempio è fondamentale partire con gradualità per evitare danni a muscoli ed articolazioni. In secondo luogo dovremmo scegliere la calzatura giusta e adottare la postura corretta del passo. Da non sottovalutare anche il rapporto tra camminata e alimentazione. Evitiamo di fare grandi mangiate subito prima di allenarci. Il rischio è quello di togliere energie al corpo che sarà impegnato nella digestione.

Attenzione anche alla quantità di cibo giornaliera. Iniziare questo tipo di attività non autorizza a mangiare oltre misura. Per questo motivo è sempre una buona pratica affidarsi sia a un allenatore esperto che a un nutrizionista prima di iniziare.

Quanti passi al giorno dovremmo fare per prevenire obesità, depressione e problemi allo stomaco

Abbiamo appena scoperto i benefici della camminata e gli errori da evitare per massimizzare i risultati. Ma qual è il numero di passi giusti da fare ogni giorno per evitare di ingrassare? La risposta arriva dalla ricerca scientifica.

Un recente studio ha analizzato le abitudini di allenamento di circa 6mila persone di età compresa tra 41 e 67 anni. Quelle che mantenevano una media superiore agli 8mila passi al giorno sembravano avere ottimi risultati nella prevenzione dell’aumento di peso. Chi, invece, superava gli 11mila sembrava avere circa la metà del rischio di soffrire di obesità.

A questi benefici gli studiosi ne associano altri di notevole entità. Le persone che camminano costantemente potrebbero avere minori problemi con il riflusso e le apnee notturne. Oltre a un rischio minore di soffrire di episodi di depressione e problemi di umore.