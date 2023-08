Quante ricette estive si possono fare con mozzarella e pomodoro? Scopri tutti i piatti più facili e veloci

Fa caldo e non sai cosa cucinare se non la solita caprese? Dai un’occhiata a queste alternative con pomodoro e mozzarella.

Dopo l’insalata di riso e l’iconico prosciutto e melone, c’è un altro piatto che non manca mai sulle tavole italiane in estate: la caprese. Una ricetta semplicissima, che non richiede peraltro nessun tipo di cottura e per cui è sufficiente abbinare due soli ingredienti, ovvero mozzarella e pomodoro. Certo, poi il piatto acquisisce note differenti a seconda del modo in cui preferisci condirlo: con sale, olio e origano oppure con basilico fresco. Inoltre, un po’ come le zucchine, anche questi due ingredienti sono particolarmente versatili in cucina e ben si abbinano a pasta, cereali o altre verdure.

Da questo punto di vista, ti sei mai chiesta quante ricette estive si possono fare con mozzarella e pomodoro? Di seguito, trovi qualche suggerimento per preparare dei piatti leggeri e saporiti che possono essere una valida alternativa alla solita caprese.

Un pizzico di fantasia per grandi risultati

Ad esempio, uno dei primi piatti che potresti provare è un’insalata di mozzarelline, pomodorini a grappolo, cetrioli e avocado, accompagnata da qualche chips di piadina. Oppure, perché non cimentarti nella versione moderna della tradizionale parmigiana di melanzane? E non preoccuparti, perché non hai alcun bisogno di accendere il forno, ma si tratta di una ricetta a freddo. Tutto quello che devi fare è prendere una pirofila rotonda e sistemare lungo il perimetro interno rondelle di pomodoro, mozzarella e melanzane, opportunamente alternati.

Al centro della teglia, poi, andrai a sistemare una salsa ottenuta frullando pomodorini, olio, pane ammorbidito nell’aceto e due cucchiai di pesto di pomodorini. Completa quindi il piatto con scaglie di parmigiano, foglie di basilico fresco e briciole di pan carré tostate e dorate.

Quante ricette estive si possono fare con mozzarella e pomodoro? Ecco le più golose da provare

Se ti piacciono le melanzane, ma preferisci limitarti ad una preparazione ancora più facile e veloce, prova il battuto di melanzane con mozzarella e pomodorini. Cuoci la melanzana su una piastra per circa 40 minuti, poi sbucciala e condisci la polpa tritata con olio, sale, pepe ed erba cipollina. Usa quindi questa tartare vegetale per dare più sapore alle fette di mozzarella e pomodoro che avrai già disposto sul piatto.

Oppure, ancora, punta sulle melanzane ripiene con mozzarella e pomodorini. Spunta le melanzane in modo da estrarne la polpa, che andrà subito saltata in padella con un filo d’olio per circa 3 minuti. Il resto della melanzana, invece, va cotto in forno a 200° C per 10 minuti per poi essere farcito. Come? Procedi amalgamando la polpa di melanzana con mozzarella, pomodori conditi e parmigiano. In ogni caso, come anticipavamo, pomodoro e mozzarella si abbinano splendidamente anche ad altre verdure oltre alle melanzane.

Un altro piatto tipicamente estivo sono infatti gli involtini multicolori con mozzarella di bufala. Ti basta avvolgere dei bocconcini di bufala in strisce di peperoni e zucchine grigliate, per poi condire gli involtini con una semplice salsa al pomodoro. Se vuoi renderla più saporita, comunque, aggiungi olive, capperi e timo.