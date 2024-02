Come ben sappiamo, questo 2024 è un anno piuttosto complesso per gli investitori. Infatti, nel 2023 le Banche centrali hanno notevolmente alzato i tassi di interesse, situazione che potrebbe portare ad una contrazione economica e quindi ad un rallentamento se non addirittura ad una recessione. In molti sono adesso in attesa del taglio dei tassi, tuttavia non è ancora chiaro quando e se questo potrebbe avvenire. Anzi, secondo Dave Ramsden della Bank of England gli indicatori chiave della persistenza dell’inflazione (strettamente legata ai tassi) sono ancora elevati per parlarne. Anche la FED e la BCE stanno mantenendo un orientamento attendista in merito a questa situazione. Tuttavia, ci sono anche altre situazioni che potrebbero influenzare molto i mercati nel corso dell’anno e alcune di queste potrebbero creare notevole agitazione. Scopriamo quali sono.

4 eventi che potrebbero agitare i mercati nei prossimi mesi: l’aumento del debito pubblico

Una situazione piuttosto pericolosa è quella legata all’aumento dei livelli di debito pubblico nei cosiddetti ”Paesi sviluppati”. In questo scenario, gli investitori chiedono un compenso più alto per detenere le obbligazioni governative.

Inoltre, le Banche tendono a non investire nuovamente i proventi delle obbligazioni in scadenza. Come conseguenza di tutto ciò, i rendimenti a lungo termine dovrebbero salire e i prezzi scendere.

Ristagno o crollo dell’economia cinese

La situazione economica della Cina non è delle più rosee, nonostante le previsioni positive relative al periodo post-pandemico.

Un eventuale ristagno o crollo dell’economia cinese potrebbe portare notevoli conseguenze all’economia mondiale. Infatti, la Cina ha numerosi partner commerciali che potrebbero risentirne.

Elezioni USA

Le elezioni USA sono molto importanti per l’andamento dell’economia globale. Infatti, come dimostra la storia, l’incertezza ad esse dovuta causa spesso flessioni in asset come azioni e obbligazioni societarie, che sono notoriamente rischiosi. Vediamo dunque un altro dei 4 eventi che potrebbero agitare i mercati nel 2024.

La situazione del settore immobiliare commerciale

La pandemia ha cambiato notevolmente il nostro stile di vita. In particolare nel nostro Paese, se ci si pensa, lo smart working non era affatto diffuso. Ebbene, la situazione è cambiata quando durante il lockdown milioni di persone hanno dovuto lavorare da casa.

Dopo la pandemia non si è tornati alla normalità e molte persone non lavorano più negli uffici. Pertanto, il settore immobiliare commerciale potrebbe risentirne.

Su quali settori si potrebbe puntare?

Secondo l’esperto analista Matthew Benkedorf, durante il 2024 potrebbe essere opportuno investire in alcuni precisi settori: sanità, beni di consumo e tecnologia. I primi due, a suo avviso, sarebbero al momento sottovalutati dal mercato e in grado di offrire “tassi di crescita visibili e persistenti” anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da una forte incertezza.

