2 libri che chi vuole fare soldi e imparare a farli deve leggere assolutamente

Pochi mesi fa è stato raccontato che Silvio Berlusconi fosse stato ispirato dal libro “Elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam. Ognuno di noi ha letto un libro che ricorderà sempre. Proprio perchè quelle pagine rimangono impresse e nelle quali ci siamo ritrovati e vorremmo farlo. Leggere significa informarsi e la cultura e la conoscenza diceva qualcuno sono potere. Il potere di cambiare e diventare migliori attraverso le esperienze e le azioni degli altri. Ora vi presentiamo brevemente 2 libri che deve leggere assolutamente chi vuole fare soldi e imparare a farli.

“I soldi fanno la felicità” e “Il denaro logora chi non ce l’ha” sono 2 libri che chi vuole fare soldi dovrebbe leggere. L’autore è Alfio Bardolla, amministratore delegato dell’omonima società quotata sull’AIM di Borsa italiana. Coach, formatore e imprenditore di grande successo. Al loro interno viene spiegato quali siano i concetti e i comportamenti da tenere per creare ricchezza nel tempo. A questo fine, riveste una grande importanza anche approfondire e apprendere la giusta educazione finanziaria.

Tutto è anche “questione di testa”, perchè ci sono dei comportamenti che tendiamo a ripetere ne tempo che sono autolimitanti. Comportamenti che abbiamo appreso consciamente o inconsciamente dagli altri che ci condizionano spesso negativamente e ci portano a vivere una vita non all’altezza del nostro potenziale.

I soldi fanno la felicità, fra i 2 libri che chi vuole fare soldi deve avere

Come canbiare per sempre la propria vita conquistando la libertà finanziaria. Viene spiegato in modo semplice come raggiungere straordinari risultati economici nel tempo, applicando le giuste conoscenze e ponendo in essere particolari comportamenti. “Se non siete ricchi è perché nessuno ve lo ha ancora insegnato”, questa è la frase che apre le pagine del libro, nel quale vengono spiegate le tecniche base per investire con successo in immobili e sui mercati azionari.

Il denaro logora chi non ce l’ha

Attraverso delle storie di vita realmente vissute che fanno “toccare con mano” come con la giusta conoscenza degli argomenti, con metodo e perseveranza si possano ottenere dei risultati economici anche straordinari e duraturi nel tempo. La ricchezza e la creazione del valore non nascono dal caso ma da un set di strumenti che tutti dovrebbero avere e utilizzare.