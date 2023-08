5 modi sorprendenti per utilizzare l’acqua della mozzarella. Da oggi in poi non la butterai più!

Quando apri il sacchetto della mozzarella sgoccioli l’acqua nel lavandino? Dopo aver letto questo articolo non lo farai più, perché scoprirai degli strabilianti riutilizzi che mai avresti potuto immaginare, in cucina e non solo. Continua a leggere per scoprirli tutti!

In questo periodo storico, si tende a fare economia in tutti i settori della vita. Ma, indipendentemente dall’inflazione e dal caro energia, l’arte del riciclo in cucina è sempre esistita. Le nostre nonne erano vere e proprie esperte nel riutilizzare gli avanzi. Polpette e frittate sono i piatti salva cena e svuota frigo per antonomasia. In questo articolo andremo oltre. Non vi daremo suggerimenti su come utilizzare rimasugli di salumi e formaggio rintanati in fondo al frigorifero, ma vi sorprenderemo nel vero senso della parola. Vi andremo infatti a spiegare come utilizzare qualcosa che tutti, normalmente, gettiamo via. Vedremo infatti 5 modi sorprendenti per utilizzare l’acqua della mozzarella.

Mozzarella, la regina dell’estate

La mozzarella è un formaggio fresco che amano un po’ tutti. Ha un gusto delicato e si presta per varie preparazioni. Ora che fa caldo, la si gusta così, in tutta la sua semplicità, condita con del buon olio EVO e accompagnata con pomodori o altre verdure fresche.

Inoltre, la mozzarella è indicata per preparazioni calde. Cuore filante delle torte salate, è la presenza insostituibile sulla pizza e nella parmigiana.

5 modi sorprendenti per utilizzare l’acqua della mozzarella

Per qualunque uso o preparazione, tutti siamo soliti versare nel lavandino l’acqua della mozzarella. Con le forbici tagliamo un angolo del sacchetto che la contiene e, istintivamente, gettiamo nello scarico il siero che la contiene. Questo gesto, che potremmo tranquillamente definire un automatismo, è un gravissimo errore. E molti di noi, anche se in maniera del tutto inconsapevole, lo fanno quotidianamente.

L’acqua dov’è conservata la mozzarella è utile per la preparazione di vari piatti. Anzitutto, può essere usata al posto dell’acqua negli impasti (pane, pizza, focaccia e anche gnocchi) in quanto agisce anche come lievitante. Inoltre, la possiamo utilizzare al posto di burro e formaggio per mantecare il risotto e la cosiddetta pasta risottata, ovvero quelle paste la cui cottura va ultimata come un risotto. In tal caso, è bene non esagerare con il sale, perché il siero della mozzarella è già abbastanza sapido di suo!

L’acqua della mozzarella, inoltre, è ricca di preziosi nutrienti e, pertanto, è indicata per la realizzazione di frullati e frappè a base di frutta e/o verdura.

Un goloso dolce al cucchiaio

Le nostre nonne usavano il liquido della mozzarella per fare un dolce al cucchiaio semplicissimo da preparare. Un comfort food che possiamo ovviamente replicare anche oggi. La preparazione è davvero facile.

Basta mettere a bollire il riso nell’acqua della mozzarella e poi unire zucchero e cannella. Una volta cotto il riso, versare in una teglia e passare nel forno per 10 o 15 minuti fino a quando non si sarà formata una invitante crosticina dorata in superficie.

Come riutilizzare l’acqua della mozzarella fuori dalla cucina

Non tutti lo sanno, ma l’acqua della mozzarella può fungere da ottimo fertilizzante per le piante di orto e giardino. L’importante è non utilizzarla pura, ma diluita in acqua prima di versarla nel terreno.