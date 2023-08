Per la quinta settimana consecutiva il cambio euro dollaro chiude al ribasso. Un sequenza di barre al ribasso così lunga non si vedeva da maggio del 2023. Nulla, però, è ancora compromesso. Le quotazioni, infatti, si trovano a contatto con supporti importanti dalle cui sorti potrebbe dipendere il futuro della moneta unica europea contro il biglietto verde. Settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire da che parte potrebbe muoversi il cambio. Intanto, in attesa di Jackson Hole l’euro continua a indebolirsi contro il dollaro: come guadagnare con questo cross valutario? Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

L’indice del dollaro si è mantenuto vicino ai massimi di due mesi giovedì, dopo che i verbali della riunione della Federal Reserve hanno lasciato aperta la porta a ulteriori rialzi dei tassi e i dati di questa settimana hanno indicato la tenuta dell’economia statunitense. In generale, il dollaro ha avuto sostegno da una recente serie di dati economici statunitensi che rafforzano l’opinione che i tassi di interesse rimarranno alti per un po’ di tempo. Questo spiega il suo rafforzamento non solo contro l’euro, ma contro tutte le principali valute mondiali.

Il 18 agosto la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0873, in ribasso dello 0,01% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,68% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Le quotazioni si stanno avvicinando al fondamentale supporto in area 1,0819. Dalla tenuta di questo livello potrebbe dipendere il destino dell’euro contro il dollaro. La sua rottura, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione verso la parità. In caso contrario il cambio potrebbe ripartire al rialzo. Una conferma il tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,1101.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale le quotazioni sono vicine a supporti importanti. Una chiusura settimanale, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione verso la parità euro dollaro.

In caso contrario si potrebbe ipotizzare una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

