2 errori da non fare quando si mette lo zucchero a velo sulla torta e 1 consiglio utile per il dolce

Lo zucchero a velo è, forse, la guarnizione finale riservata ai dolci più conosciuta e adoperata in cucina. Questa polvere dolce, bianca e molto fine, è poi molto semplice da utilizzare. Basta infatti spolverarne una bustina sulla sommità della torta o della ciambella preparata per guarnirla. Lasciando assumere al dolce un aspetto davvero invitante. Certo, sembra tutto molto semplice. Eppure, anche con lo zucchero a velo si possono commettere degli sbagli.

2 errori da non fare con la guarnizione

Sembra facile, ma quando usiamo lo zucchero a velo dobbiamo fare attenzione. Va bene per il pandoro, ma se abbiamo preparato una torta appena uscita dal forno dobbiamo aspettare. Mettere, infatti, lo zucchero a velo su un dolce caldo è un errore. Perché la polvere, poco dopo, potrebbe sciogliersi e perdere il suo candido effetto. Un secondo errore è insistere se si nota quello che abbiamo appena detto. Spolverizzare nuovamente comprometterà il risultato finale, creando sul dolce uno strato appiccicoso. Per cui è importante aspettare che la torta si raffreddi. Dunque, ecco 2 errori da non fare con lo zucchero a velo per quello che riguarda le torte. Nel caso di preparati con superficie leggermente umida, come crostate, crêpes o mousse, può essere utile un suggerimento.

Un importante suggerimento

Se abbiamo sfornato uno dei dolci appena citati e vogliamo guarnirlo con lo zucchero a velo, dobbiamo optare per quello impalpabile. Questo, a differenza di quello classico, ha qualità idrorepellenti. Come lo zucchero a velo normale viene ottenuto per macinazione ma, in più, viene addizionato di antiagglomeranti come amido o farina. Nello zucchero a velo impalpabile può però essere presente il glutine, per cui si deve prestare attenzione nel caso di intolleranze.

Pasta frolla con zucchero a velo

Non solo per guarnire: lo zucchero a velo può anche essere utilizzato per realizzare una glassa, della pasta di zucchero o la frolla. In particolare, una pasta frolla realizzata con questo ingrediente sarà molto leggera e friabile. Basterà ammorbidire 150 g di burro e lavorarli con 100 g di zucchero a velo. Si aggiungeranno quindi 2 tuorli d’uovo, 250 g di farina 00, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di 1 limone. E, ancora, un pizzico di essenza vanigliata. Si impasteranno gli ingredienti sino a creare un composto omogeneo, da avvolgere nella pellicola per alimenti e da mettere mezz’ora a riposo. Quindi si stenderà la frolla con il matterello e si deciderà il dolce da preparare e infornare. Come, ad esempio, una crostata farcita con della deliziosa marmellata.