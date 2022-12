Ecco i 3 borghi da non perdere in Lombardia per un weekend rurale

Borghi da non perdere in Lombardia-Wikimedia Commons

Piccole meraviglie che si nascondono nel Belpaese. Ed ora è arrivato il momento di andare alla scoperta di questi posti rurali ricchi di tradizione. Buon cibo e storia faranno da cornice a momenti indimenticabili da passare in famiglia.

Alla scoperta della Lombardia, una delle regioni italiane che non è bagnata dal mare. Ma questo non significa nulla, anzi. D’estate a rinfrescare i lombardi ci sono i laghi, mentre d’inverno le montagne innevate e i borghi locali diventano mete turistiche.

Ci si focalizza tanto sulle Regioni di centro, come magari Lazio e Toscana, ma dimentichiamo che ce ne sono tante altre pronte a soddisfare ogni nostra bellissima esigenza. Dal cibo fino alla storia, passando per tradizioni e scorci magnifici.

Allora passeggiare per i borghi che hanno ancora quel sapore di antico diventa un’esperienza indimenticabile. Un modo inoltre per passeggiare nella storia, ma non in quella grande di Roma, bensì in quella fatta di piccole storie e piccole tradizioni locali.

Ecco i 3 borghi da non perdere e di cui innamorarsi

Allora vediamo subito quali sono i borghi in Lombardia che non possiamo perderci. Ma ovviamente questi sono solo una piccola parte di quelli che ci sono. Perché la terra è ricca di paesini tutti da scoprire e di cui innamorarsi.

Il primo è Castelponzone, un antico borgo, al tempo murato, dal sapore rinascimentale che sorge nella quieta campagna cremonese. Il borgo ci tiene molto alla sua immagine e per questo ha sistemato le facciate, è chiuso al traffico e i cittadini hanno ripristinato la storica pavimentazione in ciottolato. Un modo fantastico che ha il visitatore per cogliere i segni della storia. Non mancano poi le case rurali, a volte impreziosite da balconi e finestre in fiore. Un bellissimo inno alla vita semplice e al buon cibo.

Tra corsi d’acqua e canneti vicino a Mantova nasce Grazie. La frazione di Grazie si trova nel territorio del comune di Curtatone. Il borgo si caratterizza di un nucleo storico ben conservato, che ha convissuto per secoli in profonda simbiosi con l’ambiente che lo accoglie.

In una vallata sospesa nel tempo sorge Zavattarello, un borgo con tradizione militare molto antica, come si evince anche dal castello del capitano di ventura Jacopo Dal Verme. La rocca sovrasta il borgo e dai suoi terrazzi e dalla torre si gode un panorama mozzafiato sul territorio. Andando verso la piazza, invece si possono vedere gli edifici in pietra. Ecco i 3 borghi da non perdere in Lombardia per trascorre un weekend di pace nella storia.