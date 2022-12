Sono 50 i contratti offerti da un famosissimo ente presentando anche solo il diploma

Una famosa azienda offre 50 contratti anche solo con il diploma da inserire nella propria struttura per ricoprire diversi ruoli lavorativi, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Cambiare vita non sempre è semplice ma, a volte, può risultare necessario. Molti, infatti, cercano di capire come poter stravolgere la propria routine se non ne sono soddisfatti. In questo caso, potremmo per esempio trasferirci e cambiare città. E, in questo caso, potremmo valutare alcune mete che potrebbero diventare un’ottima nuova casa. C’è chi, poi, preferisce semplicemente organizzare un viaggio per scoprire qualcosa in più di se stesso. E infine, chi cerca un nuovo lavoro. Se apparteniamo a quest’ultima categoria, dovremmo mantenerci preparati. Le offerte lavorative nell’ultimo periodo sono diverse. E forse ce n’è una adatta a noi e alle nostre competenze.

Il concorso Formez offre la possibilità a 50 candidati di ottenere un contratto presentando anche solo il diploma

È la Formez con sede a Roma ora ad offrire nuove opportunità lavorative che potrebbero decisamente interessarci. L’ente di formazione dei dipendenti pubblici ha, infatti, pubblicato ben 2 bandi ufficiali. E questi coinvolgeranno 50 candidati. Un bando accoglierà 25 nuovi assunti che dovranno avere una laurea. L’altro bando, invece, ne accoglierà altrettanti, ma chiederà tra i requisiti solo il diploma. I 25 laureati assunti saranno inquadrati con il profilo professionale C1. I 25 diplomati, invece, con il B1.

Ecco quali sono i requisiti per partecipare al concorso e le modalità con cui si selezioneranno i 50 nuovi assunti

I 50 contratti previsti saranno a tempo determinato. Se però non si dovesse risultare tra gli assunti, non dovremmo perdere tutte le speranze. Ci sarà, infatti, la possibilità di essere richiamati per ben 18 mesi. Gli assunti nella categoria B1 dovranno presentare un diploma di scuola secondaria. Saranno chiamati ad attività di supporto tecnico e/o organizzato. Inoltre, verrà chiesto di svolgere attività che siano in linea con il profilo di inquadramento. Coloro che verranno assunti per la categoria C1, invece, dovranno presentare una laurea triennale o magistrale. E verranno chiamati per gestione e/o monitoraggio di progetti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, sarà richiesto il rafforzamento della capacità istituzionale o il supporto all’attuazione di politiche pubbliche.

Sono 50 i contratti offerti da un famosissimo ente seguendo delle precise modalità

I due bandi prevedono una prova tecnica, che consiste in 50 domande a risposta multipla. Il test durerà 1 ora e mezza. Riguarderà per lo più le aree tematiche dei due bandi e si potranno ottenere massimo 35 punti. Inoltre, è prevista una prova orale, anche questa per entrambi i bandi e una valutazione dei titoli presentati. Per candidarsi, basterà andare sul sito ufficiale della Formez, scegliendo l’opzione “selezioni”.

L’importante sarà ricordare che la domanda può essere inoltrata entro e non oltre le 20 del 15 dicembre 2022. Dunque, ora sappiamo che sono 50 i contratti offerti da un famosissimo ente e che abbiamo ancora qualche giorno per preparare la nostra candidatura.