Sia la diarrea che la stitichezza sono due sintomi di un’attività intestinale scombussolata. La prima consiste in un aumento del volume, della fluidità e della frequenza di emissione delle feci.

La seconda, al contrario, consiste nella difficoltà nell’evacuare in maniera regolare.

Entrambi i disturbi interessano tantissime persone ed, in alcuni casi, potrebbero diventare addirittura invalidanti, soprattutto se protratti nel tempo.

In questi casi, bisognerebbe approfondire con ulteriori accertamenti per escludere eventuali patologie connesse a questi disturbi.

Se invece si tratta di sintomi che compaiono sporadicamente e per pochi giorni, un aiuto potrebbe arrivare dall’alimentazione. Ad esempio, nel caso della stitichezza, potrebbe essere utile modificare leggermente ciò che mangiamo a colazione.

Oggi, invece, vedremo che in caso di diarrea o stitichezza questa sostanza naturale presente in frutta e verdura potrebbe essere di grande aiuto

La sostanza sulla quale faremo un approfondimento in questo articolo è la pectina.

Quest’ultima, presente in abbondanza in natura, si trova nelle pareti cellulari dei tessuti vegetali e fa parte del gruppo delle fibre solubili.

Le pectine si idratano molto facilmente ed assumono un aspetto ed una consistenza gelatinosi. Infatti, per questo motivo, vengono impiegate all’interno di prodotti alimentari come marmellate, gelatine di frutta e confetture.

Le pectine sono abbondanti in alcuni frutti, come le mele, le prugne, i frutti di bosco, le arance, le mele cotogne e gli agrumi. La concentrazione più alta si trova all’interno della parte bianca del frutto, quella appena sotto la buccia.

Proprietà benefiche per la salute

Come riportano alcuni studi accreditati, il consumo delle pectine potrebbe migliorare innanzitutto l’attività intestinale. Ad esempio, in caso di diarrea, esse sarebbero in grado di aumentare la consistenza delle feci. Mentre, al contrario, in caso di stitichezza potrebbero ammorbidire le feci, rilassare le pareti dell’intestino e facilitare l’evacuazione. Il consumo di pectine, inoltre, potrebbe ridurre la presenza di colesterolo cattivo nel sangue e tenere sotto controllo i livelli di glicemia.

Non sembrano esserci, invece, particolari controindicazioni dovute all’assunzione di pectina. Infatti, dovrebbe essere sicura per soggetti di tutte le fasce di età, anche in caso di gravidanza ed allattamento.

In alcuni soggetti, però, potrebbe provocare lievi effetti collaterali, come diarrea e meteorismo.

Quindi, abbiamo scoperto che in caso di diarrea o stitichezza questa sostanza naturale presente in frutta e verdura potrebbe essere di grande aiuto.

Infatti, è proprio grazie al consumo quotidiano di questi alimenti che potremmo assumere le dosi necessarie di questa sostanza.

