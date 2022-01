Quando vogliamo sorprendere gli ospiti e noi stessi l’arista di maiale ci permette di vincere la sfida. La carne di maiale non è grassa e si presta a vari tipi di preparazioni e ricette. Certamente potremo apprezzare questa carne cucinata in un modo speciale. Infatti oltre che con le patate al forno, possiamo trasformare l’arista di maiale in una gustosissima e indimenticabile leccornia in questo modo.

Alcuni piatti fanno parte della cucina mondiale. I fagioli ad esempio si trovano un po’ in tutto il Mondo e con varie ricette. Una che non lascerà delusi è la pasta e fagioli, soprattutto quando la si rende anche cremosa al punto giusto.

Al forno con patate

Oggi del maiale si utilizza sovente un pezzo di carne della schiena, nota col nome di arista. Come un filetto si presta a diversi tipi di preparazione come la cottura al forno con le patate. Il procedimento non è difficile e regala un piatto gustoso. Si cosparge prima il pezzo d’arista di sale e pepe e si mette a rosolare in pentola con del rosmarino, una carota, del sedano e un pezzetto di cipolla.

Una volta che è ben rosolata, versiamo un bicchiere di vino bianco e facciamo cuocere per 40 minuti. A metà cottura si gira il pezzo in modo che si rosoli dall’altra parte. Finita la cottura si toglie la carne e si mette in teglia insieme alle patate tagliate a pezzotti. Versiamo i sughi rimasti nella pentola, saliamo a gusto e mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti. Una ricetta classica e gustosa.

Un altro modo di cucinare l’arista è prediligendo il gusto agrodolce con inserti di frutta.

Ingredienti

800 grammi di arista;

3 mele tagliate a fettine;

50 grammi di mandorle tritate senza buccia;

30 grammi di uva passa;

succo di 1 arancia;

½ bicchiere di vino bianco;

1 cipolla, carota e costola di sedano;

5 cucchiai di olio EVO;

sale q.b.

Preparazione con mele e mandorle

Poniamo l’arista in una pentola dove aggiungeremo dell’acqua leggermente salata, insieme a cipolla, sedano e carota. Facciamo sobbollire per 30 minuti girando la carne. Dopodiché la togliamo dal fuoco e la facciamo sgocciolare.

Passiamola ora in una pentola con l’olio per farla rosolare bene su tutti i lati. Quando comincia a prendere colore si aggiungono le fettine di mela, le mandorle e l’uva passa scolata. Versiamo anche il vino bianco e il succo d’arancia e abbassiamo la fiamma. Lasciamo cuocere aggiustando il sale e girando ogni tanto.

Una volta l’arista pronta, tagliamo e condiamola col sughetto di cottura. Una specialità tutta da provare.