Quando arriva l’estate e tutti beviamo di più per reidratarci e recuperare i sali minerali, speriamo che mangiando di meno, grazie al minore appetito, se ne vada anche qualche chilo di troppo. Se non siamo in regime di dieta controllata, e, magari abbiamo rallentato l’attività fisica per il caldo intenso, possono esserci degli alimenti di consumo quotidiano che impediscono di snellirci un po’. La causa di tutto ciò può essere ricondotta al metabolismo che non funziona perfettamente e va a rilento. E alcuni insospettabili alimenti che mangiamo quotidianamente potrebbero esserne la causa primaria. Della serie: quando la merendina della colazione può bloccare il nostro metabolismo. Ecco allora che bisogna fare attenzione a determinati alimenti.

La colazione primo pasto

Come nella Formula 1, una falsa partenza può pregiudicare la gara, così la colazione incide alla grande sul resto della giornata. Per la fretta spesso afferriamo una merendina o una brioche confezionate, che elevano l’indice glicemico col loro pieno di zuccheri e grassi. Lo zucchero raffinato che le contraddistingue va letteralmente a sovraccaricare il metabolismo, che, va in difficoltà e fatica a funzionare. Meglio puntare su fette biscottate e marmellata, cereali e biscotti integrali. Anche una bella fetta di crostata fatta in casa!

Occhio a farina e pane

Noi italiani siamo ghiotti di tutti i prodotti a base di farina bianca: pasta, pizza, pane, focacce e derivati. Ma in molti casi sono proprio questi alimenti di uso ricorrente a rallentare il processo metabolico, impedendoci di perdere peso. Per questo nelle diete vengono utilizzate le farine integrali o quelle alternative, come la soia. Facciamo caso alla stanchezza che ci deriva dopo una bella abbuffata di pasta, rispetto a un piatto di carne magra e verdure…

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Le bevande zuccherate

Quando la merendina della colazione può bloccare il nostro metabolismo, ma non è il male peggiore. Le bibite zuccherate sono un’arma a doppio taglio: in grado di apportare energia immediata con il carico di zucchero e caffeina. Ma, alla lunga gli zuccheri vanno a incidere sull’ago della bilancia. Meglio sempre affidarsi al te e alle bibite fatte in casa, con gli agrumi e la frutta.