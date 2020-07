Oggi andiamo alla scoperta dei segreti della vaniglia, non solo dolce, ma anche benefica

Quando parliamo di vaniglia, pensiamo immediatamente al gelato omonimo, ottimo sia con le creme che con i gusti frutta. Chi è appassionato di cucina, riporta alla mente la vanillina, con la quale addolciamo le torte e prepariamo prelibati dessert. E se invece pensassimo alla vaniglia come a un alimento in grado di far bene alla nostra salute? Ecco perché oggi andremo alla scoperta dei segreti della vaniglia, non solo dolce, ma anche benefica.

Una storia lunga e mitica

Si dice che la bacca della vaniglia fosse assolutamente sconosciuta agli europei fino alla scoperta dell’America. Ancora una volta furono i conquistadores spagnoli a venire a contatto per primi con la vaniglia. Il mito dice addirittura che Montezuma, re degli aztechi, abbia invitato l’hidalgo Cortes alla sua corte, dove gli offrì per ospitalità, una bevanda alla vaniglia. Gli iberici ne furono così conquistati, da caricarla sulle navi e trasportarla, assieme all’oro sudamericano, nel vecchio continente. Al di là di questa vicenda che mischia storia e leggenda, sappiamo per certo che l’uso della vaniglia aveva la stessa importanza di quello della cioccolata per le popolazioni amerinde.

Le sue proprietà

Ecco le sue proprietà, andando alla scoperta della vaniglia, non solo dolce, ma anche benefica:

Combatte i radicali liberi e ritarda l’invecchiamento cellulare

Favorisce lo stimolo sessuale maschile e femminile

Aiuta il sistema cardiocircolatorio

Previene i tumori

Migliora la digestione

Allontana lo stress e l’ansia

Funge da antibatterico e antisettico a protezione del corpo

Va fatto però un chiarimento importante: la vaniglia commercializzata comunemente può contenere solo una parte dei suoi semi benefici. Molte volte infatti è mischiata a dolcificanti sintetici che ne riproducono il gusto.

Quando è vera vaniglia

Ecco allora che, per distinguere la vera vaniglia, sulla confezione dobbiamo andare a caccia della scritta: “aroma naturale”. Se, invece l’etichetta riporta semplicemente la parola “aroma” non è vaniglia al 100%, con relativi benefici inferiori! Cambia ovviamente anche il prezzo del prodotto, e, non di poco.

