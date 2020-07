Dipendente pubblico o statale? Ecco il prestito agevolato per ottenere fino a 75 mila auro. Grazie ad accordi che istituti bancari e intermediari finanziari hanno stretto con diverse Amministrazioni Pubbliche, Enti Ministeriali e Aziende Municipalizzate, si può richiedere un finanziamento in convenzione senza troppi documenti, accelerando di molto i tempi di concessione del prestito.

Come è possibile?

Dobbiamo tutto alla Legge n 180/50, rivolta prima ai dipendenti pubblici e statali, estesa nel 2005 anche ai pensionati. Essa permette di contrarre prestiti rimborsabili con piccole trattenute in busta paga. Dipendente pubblico o statale? Ecco il prestito agevolato per ottenere fino a 75 mila euro. Vediamo i vantaggi. Puoi ottenere fino a 75 mila euro, da restituire in comode rate. Grazie a convenzioni specifiche i dipendenti possono ottenere soluzioni di credito a tassi di interesse che sul mercato del credito classico difficilmente si possono trovare.

Potrai rimborsare il finanziamento direttamente con trattenute sullo stipendio o cedolino pensione evitando code alla posta o in banca. La rata non potrà mai superare un quinto dello stipendio. Inoltre, si ha la possibilità della concessione del prestito di cessione del quinto anche in presenza di protesti, pignoramenti in corso o altri finanziamenti.

La sottoscrizione del finanziamento è a firma singola. Si potrà consolidare altri prestiti con una sola operazione. Non occorre motivare la richiesta. Il tasso e la rata rimarranno fissi e non subiranno quindi rialzi o fluttuazioni. Inoltre, non ci sarà bisogno né di garante né di ipoteche sui propri beni.

Da chi viene erogato il prestito?

Il prestito non viene erogato dal Mef-Ministero economia e finanza, ma dalla banca o finanziaria che ha sottoscritto la convenzione, ed è soggetta alla sua approvazione. Cosa bisogna portare per richiedere un prestito in convenzione NoiPa? Servono solamente un documento di identità valido, la tessera sanitaria sempre in corso di validità e l’ultima busta paga. Inoltre, si può richiedere una consulenza senza impegno e gratuita per verificare rata, durata e importo del prestito.