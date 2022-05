Quando il pane è duro e secco ecco come farlo tornare fresco e fragrante come appena comprato

Il pane è alla base dell’alimentazione di molte culture, tant’è che ognuna ne propone una propria versione. In Grecia usano la pita, in Messico accompagnano il cibo con le tortillas, mentre in India si consuma il pane Naan pronto in pochi minuti.

Anche in Italia non manca certo la scelta tra le tantissime varietà regionali, dal pane cotto a legna, a quello integrale a quello sciapo.

Tuttavia non è raro che dopo qualche giorno dall’acquisto, se non conservato nel modo giusto, il pane diventi secco e duro. Oggi vedremo perché buttare via il pane vecchio è un grandissimo errore. Infatti quando il pane è duro e secco è possibile donargli nuova fragranza con un trucchetto davvero astuto.

Come nuovo

Qualunque sia la tipologia di pane, quando questo perde la sua fragranza e freschezza è perché l’umidità al suo interno è sparita. Infatti la morbidezza del pane è conferita non solo dalla lievitazione ma anche dal livello di idratazione.

Per questo motivo se abbiamo pagnotte vecchie di qualche giorno, possiamo farle tornare come nuove con un astuto trucchetto. Quello che dovremo fare sarà passare la pagnotta sotto l’acqua corrente per qualche secondo. Dopo questa operazione dovremo mettere il pane in forno a 200° per circa 5-10 minuti. In questo modo non solo otterremo un pane nuovamente idratato e morbido, ma grazie al passaggio in forno potremo gustarne anche la croccantezza.

Ancora, in alternativa, è possibile affettare il pane vecchio e disporlo nel forno microonde per un paio di minuti. In questo caso il pane torna morbido ma non avrà la fragranza conferita dal calore del forno normale.

Insomma due trucchetti semplici e veloci per dare nuova vita al pane vecchio. Ma, in via più generale, è un errore buttare il pane vecchio perché è impiegabile in molte preparazioni in cucina.

Oltre a poterlo utilizzare per il classico pangrattato, possiamo sfruttare il pane vecchio per alcune ricette della cucina povera come la pappa al pomodoro.

Allo stesso modo, se il pane vecchio viene fatto a fatto a cubetti, è possibile condirlo con pomodoro, cipolla, basilico e aceto per ottenere una classica panzanella.

