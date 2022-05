Le lenticchie sono uno degli ingredienti più amati nella tradizione culinaria italiana e anche tra i più versatili. Possiamo prepararle in umido, nella pasta, nel riso, in crema o in insalata. La maggior parte degli italiani, però, ama prepararle in padella, magari condite con del pomodoro, delle erbe aromatiche e delle spezie per un secondo piatto profumatissimo, nutriente e salutare.

Ma c’è un problema: azzeccare la cottura delle lenticchie in modo che restino belle morbide, ma sempre compatte, e non si trasformino in poltiglia non è semplice. La differenza tra lenticchie troppo dure, troppo molli o cotte a puntino è molto importante per la buona riuscita del nostro piatto. Ma come assicurarci di cuocere le lenticchie alla perfezione? Esiste un semplicissimo trucchetto che possiamo utilizzare.

Ammollo e pentola a pressione sono banditi

Sfatiamo subito alcuni miti: la stragrande maggioranza delle varietà di lenticchie non ha bisogno di ammollo. Se questa pratica è necessaria per fagioli o ceci, per le lenticchie è invece controproducente perché rischia di farle diventare troppo molli durante la cottura. Un’altra regola è di non utilizzare la pentola a pressione. È vero, questo strumento ci permette di risparmiare tempo, ma è molto difficile controllare e regolare il grado di cottura usando la pentola a pressione. Meglio limitarsi alla tradizionale bollitura.

Con questo piccolo segreto prepareremo le lenticchie più buone di sempre, compatte ma morbidissime e non in poltiglia

Il trucchetto per delle lenticchie cotte a puntino, morbide ma non spappolate è molto semplice: saliamole a metà cottura. Il momento in cui aggiungiamo il sale durante la cottura dei legumi non è irrilevante. È fondamentale ad esempio salare al momento giusto i fagioli e i ceci per evitare che restino duri anche dopo una cottura prolungata. Per quanto riguarda le lenticchie, il momento migliore per salarle è a metà cottura. La pellicina esterna delle lenticchie si indurirà un po’, impedendo che i legumi diventino poltiglia.

Saliamo a metà cottura e scoliamole quando ancora non completamente cotte

Se usiamo la tecnica del cuocere le lenticchie in acqua, poi scolarle e trasferirle in padella per condirle, ad esempio, con alloro, pomodoro e spezie, adottiamo un altro piccolo accorgimento: scoliamole quando non sono ancora completamente cotte. Dobbiamo infatti tenere presente che la cottura continuerà in padella e non vogliamo che le lenticchie diventino troppo molli. Con questo piccolo segreto prepareremo delle lenticchie morbide e saporitissime, ma mai spappolate.

