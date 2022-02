È vero, la cucina italiana è indubbiamente una delle cucine migliori, se non la migliore del Mondo. La ricchezza del nostro patrimonio gastronomico e secoli di tradizione culinaria rendono la cucina italiana, infatti, un patrimonio dell’umanità. Il vero valore è che grazie al nostro sapere, riusciamo a tirare fuori piatti eccezionali anche dagli alimenti più umili. Lo conferma ad esempio questo capolavoro della cucina povera napoletana. Tuttavia, è possibile scoprire delle gustose alternative ai nostri piatti in tutto il Mondo ed oggi, appunto, vogliamo proporne una.

Se siamo a corto di pane o vogliamo accompagnare i nostri piatti a qualcosa di veramente gustoso, oggi presentiamo il pane Naan.

Cuoce in un minuto questa deliziosa alternativa al pane da usare per antipasti, primi e secondi

Il pane Naan è un lievitato delizioso e leggero appartenente alla tradizione indiana che per certi versi ricorda la piadina romagnola. Il pane Naan può essere insaporito come preferiamo, dal rosmarino, all’aglio, fino a farcirlo con quello che più ci piace. Ma vediamo come realizzarlo.

Avremo bisogno di:

500 g di farina 00;

100 g acqua;

8 g sale;

lievito di birra fresco o secco;

250 yogurt bianco.

Misceliamo in un contenitore la farina e il lievito. Per le quantità indicate se scegliamo di usare il lievito secco per il pane dovremo usarne un cucchiaino, 8 g se usiamo il lievito di birra fresco. Fatto questo aggiungiamo il sale, l’acqua e lo yogurt e lavoriamo fin quando i liquidi non saranno assorbiti.

Quando l’impasto sarà legato ed uniforme, continuiamo a lavorarlo su un piano e formiamo una palla. Questa andrà lasciata a riposo coperta con della pellicola per 3 ore, fino a quando l’impasto avrà triplicato il volume.

Soffice e gustoso

Al termine della lievitazione, procediamo a dividere l’impasto del pane in piccoli panetti e dopo aver coperto con un panno fare lievitare un’altra ora.

Siamo finalmente pronti per stendere i nostri panetti e dare una forma circolare da cuocere rapidamente in padella. Infatti cuoce in un minuto questa deliziosa portata indiana che andrà lasciata in padella 30 secondi per lato a fiamma viva.

Una volta pronto il nostro Naan possiamo accompagnarlo o farcirlo come preferiamo o semplicemente spennellarlo con un olio aromatizzato. Il Naan trova impiego in ogni fase del pasto dagli antipasti al secondo e risulterà un’alternativa davvero deliziosa.

