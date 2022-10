Con l’impennata dei prezzi della luce e del gas, e con i danneggiamenti ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, ci sono ora rischi in Italia, e non solo, pure per la filiera delle telecomunicazioni.

Senza voler fare allarmismi, infatti, allo stato attuale non si esclude non solo il razionamento di luce e gas. Ma anche possibili interruzioni per le linee telefoniche e per le connessioni al web.

Al riguardo, tra l’altro, fonti di intelligence non hanno escluso che, dopo il sabotaggio dei gasdotti, la Russia potrebbe, su ordine di Vladimir Putin, tagliare i cavi sottomarini. E lasciare quindi tutta l’Europa non solo senza gas proveniente dalla Russia. Ma anche senza connessione ad Internet.

Con il caro energia elettrica e gas a rischio pure la rete Internet?

Non a caso, al riguardo, le associazioni italiane della filiera delle telecomunicazioni sono preoccupate del fatto che, con possibili razionamenti per l’energia elettrica, possano poi funzionare a singhiozzo pure i servizi telefonici.

Con il caro energia elettrica e gas, infatti, le infrastrutture sulle quali poggiano i servizi di telecomunicazioni, non potrebbero reggere ad eventuali distacchi programmati dell’energia elettrica. Ed al riguardo spetterà al prossimo Governo italiano fornire in merito rassicurazioni. Proprio agli operatori del settore.

Oltre a nuovi interventi per le famiglie e per le imprese, contro il caro energia, il nuovo Governo italiano, aspettando il suo insediamento, secondo le associazioni della filiera delle telecomunicazioni, di conseguenza, dovrà pure fare chiarezza escludendo razionamenti nelle forniture di energia.

In più, con l’impennata dei prezzi dell’elettricità, tra l’altro, incombe pure il rischio di aumento dei prezzi per l’utenza finale. Ovverosia sia per le chiamate da cellulare, sia per la connessione ad Internet. A carico delle famiglie e delle imprese. Ed in tal caso potrebbero scattare aumenti sugli abbonamenti per la telefonia mobile. Nonché per la telefonia fissa. Ovverosia per il telefono di casa e per le connessioni ad Internet in fibra e ADSL.

Quanto costa in questo momento navigare da linea fissa e mobile

Attualmente, con lo smartphone, per navigare in Internet e per chiamare ed inviare SMS ci sono molte formule in abbonamento. Il cui costo mensile in genere si attesta sotto i dieci euro con gli operatori low cost. Mentre dalla linea telefonica fissa, per navigare con la fibra, gli abbonamenti hanno attualmente un costo mensile sotto i trenta euro. Molto spesso, anche grazie alle promozioni, pure sotto la soglia dei 25 euro al mese.

