Da sempre, le donne tingono i capelli. Alla comparsa dei primi fili bianchi, le signore sono sempre corse dal parrucchiere per mascherare l’antiestetica ricrescita.

Capelli effetto naturale

Ci sono poi molte donne che preferiscono l’effetto “nature”. In fatto di trucco prediligono l’effetto “acqua e sapone” e, per quanto riguarda i capelli, non amano stravolgimenti radicali e troppo azzardati, come tagli super trendy e di carattere o colorazioni poco naturali. Nonostante ciò, è però importante avere capelli sani e curati. Soprattutto quando cominciano ad apparire i primi capelli bianchi, è bene provvedere a coprirli e mascherarli. Altrimenti si avrà un’aria sciatta e un aspetto trasandato.

Rimedi casalinghi per tingere i capelli

Per prendersi cura dei propri capelli non c’è bisogno di andare per forza dal parrucchiere e sottoporsi a trattamenti costosi. Ci sono tanti rimedi casalinghi che possono venirci in aiuto. Basti solo pensare alle maschere da applicare sulla chioma, realizzate con ingredienti alla portata di tutti, come oli, frutti, miele, uova e yogurt. Anche per quanto riguarda colore e riflessi, non mancano tecniche casalinghe. L’hennè è noto fin dai tempi antichi. Chi ha capelli castani o scuri può ravvivarli con un risciacquo con il caffè.

Schiarire i capelli naturalmente in modo semplice senza acqua ossigenata

Occupiamoci ora di chi ha i capelli biondi o castano chiaro e vuole donare loro un effetto più luminoso. Per schiarire i capelli, l’acqua ossigenata è un metodo da sempre utilizzato. Tuttavia, è chiaramente una tecnica estremamente strong che può rovinare la chioma, se non addirittura bruciarla. Per donare riflessi chiari e luminosi alla nostra chioma ci può venire in aiuto un prezioso ingrediente che troviamo in cucina. Ci riferiamo alla curcuma. In particolare, questa spezia può:

creare colpi di sole assolutamente naturali;

coprire i capelli bianchi;

donare luminosità al volto.

Procedimento per schiarire i capelli con la curcuma

Far scaldare una tazza di acqua e versarvi al suo interno 1 cucchiaino di curcuma. Mescolare bene e attendere che il composto si raffreddi. Filtrare la soluzione e travasarla in uno spruzzino. Spruzzare solo sulle lunghezze e lasciare in posa per minimo mezz’ora. Se si vuole ottenere un risultato più evidente, aumentare le quantità di spezia nel composto e/o aumentare il tempo di posa. Sciacquare quindi i capelli e procedere con il normale shampoo che si fa abitualmente. Trattandosi di un trattamento naturale, non dura molto. Per questo, l’operazione andrebbe ripetuta ogni settimana.

Altri ingredienti naturali per creare riflessi dorati in modo naturale

Volendo, al posto della semplice acqua, si può realizzare il composto appena descritto mettendo la curcuma in 250 ml di camomilla. Quest’ultima, dal canto suo, oltre a donare morbidezza e lucentezza ai capelli, accelera la circolazione sanguigna della cute, stimola la crescita e agisce contro la forfora. Per ottenere sempre l’effetto di luminosità naturale, possono risultare utili ed efficaci anche la salvia e il tè nero.

Sono quindi davvero tanti i metodi per schiarire i capelli naturalmente.

Impacco a base di camomilla per illuminare la chioma

Avremo bisogno di:

250 ml di infuso di camomilla concentrato;

30 ml di succo di limone;

100 g di miele.

Mescolare con cura usando la tecnica a bagnomaria. Distribuire la maschera sui capelli puliti leggermente inumiditi. Avvolgere la testa nella pellicola e attendere 30 minuti. Quindi risciacquare con acqua tiepida.

